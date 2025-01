Cudem przeżyła uderzenie pociągu, teraz ma dostać grzywnę. Dramatyczne nagranie

Do zdarzenia doszło 20 stycznia w dzielnicy Pingxi w Nowym Tajpej na Tajwanie . Pochodząca z Filipin turystka postanowiła zrobić sobie zdjęcie przy popularnej, słynącej głównie z kolorowych lampionów ulicy Shifen Old Street, która biegnie wzdłuż torów kolejowych. Zapozowała tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. Pomysł nie poszedł jednak zgodnie z planem.

Potrącił ją pociąg, dostanie grzywnę

To jednak nie koniec problemów turystki z Filipin. Oprócz poważnego uszczerbku na zdrowiu kobieta może spodziewać się też konsekwencji prawnych. Tajwańska policja zwróciła uwagę, że turystka znalazła się w miejscu, w które nie miała prawa wstępu, w związku z czym może zostać ukarana grzywną. Jeśli zostanie uznana winną naruszenia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, kara pieniężna może wynieść od 50 do 100 tys. dolarów tajwańskich, czyli równowartość od ok. 6,2 tys. do 12,4 tys. zł.