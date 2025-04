Elon Musk spotkał się z szefem Pentagonu Pete’em Hegsethem Źródło: Reuters

"Upewnijcie się, by tam nie poszedł" - miał powiedzieć prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, gdy usłyszał doniesienia o udziale miliardera Elona Muska w ściśle tajnym briefingu na temat planów ewentualnej wojny z Chinami w Pentagonie, o czym donosi portal Axios.

Kluczowe fakty: Sprawa wycieku planów na temat briefingu była jednym z powodów zawieszenia dwóch czołowych doradców szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha - Dana Caldwella i Darina Selnicka - podaje Axios.

W ocenie "New York Times", "udzielenie Muskowi dostępu do najpilniej strzeżonych tajemnic wojskowych kraju byłoby drastycznym rozszerzeniem jego już i tak rozległej roli jako doradcy prezydenta Trumpa".

Ściśle tajny briefing dotyczący planu wojny z Chinami zawiera około 20 do 30 slajdów, które przedstawiają, w jaki sposób USA prowadziłyby batalię w konflikcie - twierdzi "NYT", powołując się na urzędników.

Jak podaje portal Axios, Donald Trump był zaskoczony doniesieniami "NYT" z 20 marca, kiedy to dziennik doniósł, że następnego dnia jego doradca, miliarder Elon Musk, ma otrzymać ściśle tajny briefing na temat planów ewentualnej wojny z Chinami w Pentagonie. Trump miał rozkazać doradcom, by do tego nie dopuścili.

"Udzielenie Muskowi dostępu do najpilniej strzeżonych tajemnic wojskowych kraju byłoby drastycznym rozszerzeniem jego już i tak rozległej roli jako doradcy prezydenta Trumpa i naczelnego orędownika wysiłków na rzecz cięcia wydatków i oczyszczenia rządu z ludzi oraz polityki której są przeciwni" - ocenił w artykule New York Times.

Powołując się na urzędników dziennik wyszczególnił, że ściśle tajny briefing miał dotyczyć planu wojny z Chinami, który zawiera około 20 do 30 slajdów i przedstawia, w jaki sposób USA prowadziłyby batalię w konflikcie. Plan obejmuje między innymi wskazania i ostrzeżenia o zagrożeniu ze strony Pekinu, w jakie chińskie cele i kiedy uderzyć oraz które z nich zostaną przedstawione Trumpowi, aby podjął decyzję.

Trump zablokował Muska

"Co do k**** Elon tam robi? Upewnijcie się, by tam nie poszedł" - miał powiedzieć prezydent. Krótko potem zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym stwierdził, że artykuł "NYT" był "fake newsem". Ostatecznie Musk odwiedził następnego dnia Pentagon, lecz nie otrzymał informacji o Chinach.

Elon Musk i Donald Trump Źródło: Andrew Harnik/Getty Images

"Elon ma dużo interesów w Chinach i byłby może podatny"

Portal Axios podaje, że działania Muska irytują wielu członków administracji Trumpa. Cytowany oficjel przekonuje, że sam prezydent "nadal zdecydowanie uwielbia Elona, ale są pewne czerwone linie".

Mimo twierdzeń prezydenta, że doniesienia o planowanym briefingu dla Muska były "fake newsem", Trump powiedział później dziennikarzom, że nie chciałby, aby coś takiego miało miejsce, bo "Elon ma dużo interesów w Chinach i byłby może podatny".

Kierowany przez Muska koncern Tesla ma "gigafabrykę" - największy zakład firmy - w Szanghaju i sprowadza z Chin niektóre części. Zabiega też u władz w Pekinie o zezwolenie na umożliwienie w Chinach opcji "full self-driving" (jazdy na autopilocie). Reuters doniósł we wtorek, że w związku z nałożonymi na Chiny cłami firma wstrzymała dostawy komponentów do ciężarówek Semi oraz opracowywanego przez Teslę Cybercaba, który w zamierzeniu ma być autonomiczną taksówką.

Musk sprzeciwia się cłom i ostro atakował głównego zwolennika ceł w administracji Trumpa, doradcę ds. handlu Petera Navarro.

Wyciek danych w Pentagonie

We wtorek doradca sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha, Dan Caldwell został wyprowadzony z Pentagonu przez ochronę w związku z wyciekiem tajnych danych - przekazała agencja Associated Press. Według źródeł AP doradca Hegsetha jest zamieszany w sprawę wycieku informacji ministerialnych.

Sprawę jako pierwsza opisała agencja Reutera. Caldwell był upoważniony do kontaktów w sprawie skandalu dotyczącego ujawnienia czatu w komunikatorze Signal, gdzie przedstawiciele najwyższego szczebla administracji USA omawiali plany ataku rakietowego na Jemen. Wiadomości z czatu ujawnił redaktor naczelny magazynu "Atlantic" Jeffrey Goldberg, którego omyłkowo dodano do tej konwersacji.

Oficjele, z którymi kontaktowała się AP, nie ujawnili, jakiej sprawy dotyczy odsunięcie Caldwella, ale agencja zwróciła uwagę, że Signal Gate doprowadziło do ogólnego poruszenia w Pentagonie.