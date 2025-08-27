Logo strona główna
Świat

Tajne operacje USA na Grenlandii? Amerykański dyplomata wezwany do MSZ

Grenlandia
Trump zapytany o "aneksję Grenlandii": myślę, że to się wydarzy
Źródło: TVN24/Reuters
Duńskie MSZ wezwało charge d'affaires USA po doniesieniach mediów o tajnych amerykańskich operacjach wpływu na Grenlandii. - Ważne, abyśmy zgłębili tę kwestię i dowiedzieli się, z czym mamy do czynienia - oświadczył minister spraw zagranicznych Danii Lars Lokke Rasmussen.

Duńska telewizja DR podała, powołując się na swoje źródła, że zdaniem duńskiego rządu co najmniej trzech obywateli USA związanych z administracją prezydenta Donalda Trumpa brało udział w tajnych operacjach wpływów na Grenlandii, która jest terytorium zależnym Danii. Proceder miał polegać m.in. na sporządzaniu listy grenlandczyków, którzy byliby skłonni poprzeć przejęcie wyspy przez USA.

Trump twierdzi, że chce, by Stany Zjednoczone przejęły bogatą w minerały i strategicznie położoną Grenlandię ze względu na interesy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Grenlandia
Grenlandia
Źródło: muratart/Shutterstock

MSZ Danii wzywa amerykańskiego charge d'affaires

W reakcji na doniesienia o tajnych operacjach na Grenlandii, MSZ Danii wezwało w środę amerykańskiego charge d'affaires, najwyższego rangą amerykańskiego dyplomatę w tym kraju. - Jakakolwiek próba ingerowania w wewnętrzne sprawy królestwa (Danii) będzie oczywiście niedopuszczalna - oświadczył minister spraw zagranicznych Danii Lars Lokke Rasmussen. - W tej sytuacji poprosiłem MSZ o wezwanie amerykańskiego chargé d'affaires na rozmowę - poinformował.

CZYTAJ WIĘCEJ W TVN24 +: Popyt na Grenlandię. Dlaczego Trump (i nie tylko on) pragnie wyspy

- Ważne, abyśmy zgłębili tę kwestię, aby nasze społeczeństwa - zarówno Grenlandii, jak i Danii - mogły dowiedzieć się, z czym mamy do czynienia - oświadczył Rasmussen na konferencji prasowej. Wyraził nadzieję, że do rozmowy z amerykańskim dyplomatą dojdzie jeszcze w środę. Rasmussen zapowiedział, że strona duńska "jasno da do zrozumienia Stanom Zjednoczonym, że operacje wpływu są sprzeczne z wszelkimi zasadami międzynarodowymi", choć samą rozmowę określił jako "prewencyjną".

Rasmussen przyznał jednocześnie, że "nie jest zaskoczony historią ujawnioną w środę rano przez duńską telewizję DR".

Trump zdecydował w sprawie Grenlandii. "Cios dla Danii"
Trump zdecydował w sprawie Grenlandii. "Cios dla Danii"

W maju Rasmussen wezwał charge d'affaires ambasady USA w Kopenhadze po doniesieniach amerykańskiego dziennika "Wall Street Journal", że Stany Zjednoczone zintensyfikują działania szpiegowskie przeciwko Grenlandii.

Dlaczego duńskie MSZ wzywa dyplomatę niższej rangi niż ambasador? Trump nominował biznesmena Kena Howery'ego, jednego z założycieli systemu płatności internetowych PayPal, na stanowisko nowego ambasadora USA w Kopenhadze, ale nie objął on jeszcze urzędu. Howery w latach 2019-21 był amerykańskim ambasadorem w Szwecji.

USA powiększa konsulat w Grenlandii

W kwietniu premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen podczas wizyty w Kopenhadze wyraził opinię, że powiększenie konsulatu USA w grenlandzkiej stolicy Nuuk budzi niepokój społeczeństwa. Placówka zajmująca do tej pory niewielki drewniany dom ma przenieść się do nowoczesnego budynku o powierzchni 3 tysięcy metrów kwadratowych z garażami.

Według ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa, cytowanych przez duńską gazetę "Ekstra Bladet", zmiana lokalu może wiązać się z potrzebą prowadzenia na Grenlandii działalności wywiadowczej. Miałaby ona polegać m.in. na próbach przekonania Grenlandczyków do poparcia pomysłu Trumpa o przejęciu wyspy przez Stany Zjednoczone.

Plan inwazji na Grenlandię? Szef Pentagonu nie zaprzeczył
Plan inwazji na Grenlandię? Szef Pentagonu nie zaprzeczył

"Dania i USA rozpoczęły wojnę hybrydową"

Duńska gazeta "Berlingske" oceniła w środę, że "Dania i USA rozpoczęły wojnę hybrydową". "Stosunki duńsko-amerykańskie są lodowate i niezwykle napięte z powodu Grenlandii, Orsted (duńskiej spółki, której USA nakazały wstrzymanie budowy farmy wiatrowej na Wschodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych - red.) oraz bezkompromisowej linii Danii wobec Rosji" – podkreślił autor komentarza.

Autorka/Autor: momo/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica