Świat

Tajna operacja "Ośmiornica". Ponad 40 osób zatrzymanych

Francja Policja
Francuska policja (nagranie ilustracyjne)
Źródło: Reuters Archive
W wyniku wielkiej operacji policyjnej na południu Francji zatrzymano 42 osoby, które podejrzane są o przynależność do organizacji przestępczej Mafia DZ - poinformowała prokuratura w Marsylii. Jak zaznaczyła agencja AFP, zatrzymani mieli zostać także domniemani liderzy tej grupy.

Zatrzymania przeprowadzono w wielu departamentach, między innymi w Delcie Rodanu, Var, Vaucluse i Gard. Zatrzymane 42 osoby przebywają w areszcie śledczym.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Bliźniacy oskarżeni o morderstwo, nie wiadomo, który strzelał. "Tylko matka jest w stanie ich rozróżnić"

Zakrojoną na szeroką skalę operację przygotowało w tajemnicy dwóch sędziów śledczych, nadając jej kryptonim "Ośmiornica", a jej wykonanie powierzono policjantom z wydziału śledczego komendy w Marsylii.

Francja Policja
Francja Policja
Źródło: Shutterstock

"Państwo nie ustępuje przed organizacjami przestępczymi: rozmontowuje je" - komentował poniedziałkowe działania funkcjonariuszy i wymiaru sprawiedliwości minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez.

"To nie jest organizacja z przywódcą ani jasną hierarchią"

Mafia DZ to grupa przestępcza, która obecnie dominuje na rynku narkotykowym w Marsylii, a także wzdłuż Rodanu i w innych częściach Francji.

Według ekspertów, jest to mafia tylko z nazwy i działa nie jako tajne stowarzyszenie, lecz jako struktura o charakterze wysoce oportunistycznym, publikująca w mediach społecznościowych ogłoszenia rekrutacyjne, obejmujące zarówno osoby poszukujące punktów obserwacyjnych w miejscach handlu narkotykami, jak i płatnych zabójców.

Sylwester Suszek z Marianem W.
Tajemnicze zaginięcie króla kryptowalut i mafię paliwową łączy jedna postać
Michał Fuja
Francuska policja (zdjęcie ilustracyjne)
Wyskoczył z samochodu i rzucił się do ucieczki. Były szef mafii zastrzelony
"Bezprecedensowa operacja" przeciw handlowi narkotyków w Marsylii

- To nie jest organizacja z przywódcą ani jasną hierarchią, ale grupa ludzi, którzy spotykają się z osobami zarówno w więzieniu, jak i poza nim - analizuje anonimowo śledczy. - Poza rolą w handlu narkotykami, działa również jako swego rodzaju dostawca usług: jej zespoły można wynająć do wyrównywania porachunków z innymi grupami, do zaprowadzania porządku w siatce lub do dostarczania personelu innym siatkom - dodał.

We francuskich mediach grupa ta zyskała rozgłos po krwawych walkach z rywalizującą organizacją Yoda, do których doszło w 2023 roku. Bilans ofiar śmiertelnych tamtych starć wyniósł 50 osób zabitych, w tym cztery ofiary postronne.

OGLĄDAJ: Jacek Sasin w "Rozmowie Piaseckiego"
konrad piasecki

Jacek Sasin w "Rozmowie Piaseckiego"

konrad piasecki
Opracował Adam Styczek

Źródło: PAP, France24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

