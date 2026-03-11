Tajna operacja "Ośmiornica". Ponad 40 osób zatrzymanych

Zatrzymania przeprowadzono w wielu departamentach, między innymi w Delcie Rodanu, Var, Vaucluse i Gard. Zatrzymane 42 osoby przebywają w areszcie śledczym.
Zakrojoną na szeroką skalę operację przygotowało w tajemnicy dwóch sędziów śledczych, nadając jej kryptonim "Ośmiornica", a jej wykonanie powierzono policjantom z wydziału śledczego komendy w Marsylii.
"Państwo nie ustępuje przed organizacjami przestępczymi: rozmontowuje je" - komentował poniedziałkowe działania funkcjonariuszy i wymiaru sprawiedliwości minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez.
"To nie jest organizacja z przywódcą ani jasną hierarchią"
Mafia DZ to grupa przestępcza, która obecnie dominuje na rynku narkotykowym w Marsylii, a także wzdłuż Rodanu i w innych częściach Francji.
Według ekspertów, jest to mafia tylko z nazwy i działa nie jako tajne stowarzyszenie, lecz jako struktura o charakterze wysoce oportunistycznym, publikująca w mediach społecznościowych ogłoszenia rekrutacyjne, obejmujące zarówno osoby poszukujące punktów obserwacyjnych w miejscach handlu narkotykami, jak i płatnych zabójców.
- To nie jest organizacja z przywódcą ani jasną hierarchią, ale grupa ludzi, którzy spotykają się z osobami zarówno w więzieniu, jak i poza nim - analizuje anonimowo śledczy. - Poza rolą w handlu narkotykami, działa również jako swego rodzaju dostawca usług: jej zespoły można wynająć do wyrównywania porachunków z innymi grupami, do zaprowadzania porządku w siatce lub do dostarczania personelu innym siatkom - dodał.
We francuskich mediach grupa ta zyskała rozgłos po krwawych walkach z rywalizującą organizacją Yoda, do których doszło w 2023 roku. Bilans ofiar śmiertelnych tamtych starć wyniósł 50 osób zabitych, w tym cztery ofiary postronne.
Opracował Adam Styczek
Źródło: PAP, France24
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock