Liderzy protestów w areszcie, władze zakazały ulicznych zgromadzeń. Mimo to ludzie wyszli na ulice

Protest na trasie przejazdu monarchy

Zatrzymani liderzy wiecu

Po wprowadzeniu nowego dekretu mundurowi zmusili nocujących przed rządowym kompleksem do rozejścia się. Co najmniej 20 demonstrantów, w tym czwórkę ich przywódców, aresztowano. Jak poinformowała organizacja Thai Lawyers for Human Rights, na miejscu zostało zatrzymanych trzech liderów wiecu: Parit Chirawat, Arnon Nampha i Panupong Jadnok. Kilka godzin później aresztowana została studencka przywódczyni Panusaya Sithijirawattanakul, która wcześniej wzywała do organizacji kolejnej demonstracji w czwartek po południu.