Co ze stanowiskiem, o które walczy Hołownia? Rzecznik UNHCR nam odpisał

W środę pojawiły się doniesienia o tym, jakoby Szymon Hołownia wypadł z wyścigu o fotel Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR), o który ubiega się po rezygnacji z funkcji marszałka Sejmu. Agata Adamek wysłała więc pytania do siedziby agencji, chcąc się dowiedzieć, czy wybór nowego komisarza już się dokonał.
Po pół godziny jej rzecznik Matthew William Saltmarsh odpisał, że "decyzja nie została jeszcze podjęta i ogłosi ją biuro sekretarza generalnego ONZ, Antonio Guterresa".
Wysoki Komisarz ds. Uchodźców
Obecnym Wysokim Komisarzem ONZ ds. Uchodźców jest Włoch Filippo Grandi, który sprawuje te funkcję od 2016 roku. Grandi zakończy swój urząd z końcem tego roku.
Lista jego potencjalnych następców jest w tym roku wyjątkowo długa, ponieważ liczy aż 13 nazwisk. Za faworytów uważani są Niels Annen z Niemiec i Christine Schraner Burgener ze Szwajcarii. Z kolei Matthew Kwesi Crentsil z Ugandy, gdyby został wybrany, byłby pierwszym Wysokim Komisarzem ds. Uchodźców z Afryki.
Za wybór Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców odpowiada sekretarz generalny ONZ, Antonio Guterres. Wybrany przez niego kandydat musi zostać zatwierdzony następnie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
Autorka/Autor: mgk/adso
Źródło: TVN24, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24