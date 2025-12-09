"Nie chcieli wyrządzić większych szkód" obrazowi Moneta. Uniewinnieni 

Obrazy Claude'a Moneta. Wideo archiwalne Źródło: Reuters

Sąd rejonowy w Sztokholmie uniewinnił w poniedziałek sześcioro aktywistów klimatycznych od zarzutu dokonania aktu wandalizmu, którego mieli dopuścić się w czerwcu 2023 roku.

Wzięli oni wtedy udział w akcji, w czasie której dwie młode kobiety należące do grupy przykleiły zanurzone w czerwonej farbie dłonie do obrazu Claude'a Moneta "Ogród artysty w Giverny", wypożyczonego z paryskiego Musée d'Orsay.

Aktywiści nie uszkodzili dzieła, a jedynie szybę, którą był zabezpieczony obraz. Natomiast farba pozostawiła niewielką plamę na ramie. Sędzia w wyroku uniewinniającym podkreślił, że sprawcy "nie chcieli wyrządzić większych szkód, niż te polegające na zabrudzeniu łatwej do umycia szyby".

Aktywistki ubrudziły szybę chroniącą obraz. Sztokholm, 2023 rok Źródło: aterstallvatmarker.se

Oskarżeni nie przyznali się do winy, a swoje postępowanie tłumaczyli koniecznością nagłośnienia kwestii kryzysu klimatycznego, a także powoływali na prawo do protestu. Przedstawiciele szwedzkiego Muzeum Narodowego dowodzili, że incydent może wpłynąć na spadek zaufania do tej instytucji wśród międzynarodowych partnerów w przypadku współpracy przy kolejnych wystawach czasowych.

Sąd Najwyższy uniewinnia aktywistów

W lipcu szwedzki Sąd Najwyższy uniewinnił w precedensowym wyroku 11 aktywistów klimatycznych od zarzutu blokowania autostrady E4 pod Sztokholmem w 2023 roku, uznając że nie doszło wówczas do sabotażu.

Sąd orzekł, że "tymczasowa blokada drogi, w związku z tego rodzaju demonstracją(...), nie może być uważana za jakościowo porównywalną z atakami i zagrożeniami dla żywotnych interesów społecznych".

Ponadto organ powołał się na zagwarantowane w szwedzkiej konstytucji prawo do manifestacji i wolności słowa. Trwająca 20 minut blokada spowodowała korki, między innymi opóźniła przejazd jadącej do wypadku karetki pogotowia.

