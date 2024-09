Drony w pobliżu największego lotniska w Szwecji. Zamknięto ruch

Największe lotnisko w Szwecji, Arlanda, wstrzymało na kilka godzin przyjmowanie i odloty samolotów - podał portal szwedzkiej telewizji SVT. Powodem były cztery nieznane drony, które pojawiły się w pobliżu. - Podejrzewamy, że było to działanie umyślne, ale nie wiemy, w jakim celu - oznajmił rzecznik sztokholmskiej policji Daniel Wikdahl.

Lotnisko Arlanda w pobliżu Sztokholmu wstrzymało pracę o godzinie 2. Samoloty, które miały tam wylądować, skierowano do pobliskich portów, m.in. do Goeteborga oraz do Skavsty pod Nykoepingiem - relacjonował portal telewizji SVT.