Świat

Kapitan statku z floty cieni aresztowany. Dwa zarzuty

Statek Jin Hui
Belgijskie siły zbrojne przejęły tankowiec rosyjskiej floty cieni (nagranie poglądowe)
Źródło: Reuters TV
Chiński kapitan tankowca Jin Hui, podejrzewanego o przynależność do rosyjskiej floty cieni, został aresztowany przez szwedzkie służby. Statek został zatrzymany 3 maja na wodach terytorialnych Szwecji.

Szwedzka prokuratura powiadomiła w poniedziałek o aresztowaniu obywatela Chin, kapitana tankowca Jin Hui. Mężczyźnie postawiono dwa zarzuty: posługiwanie się fałszywą banderą oraz zły stan techniczny jednostki, zagrażający bezpieczeństwu żeglugi oraz środowisku Bałtyku.

Jin Hui został zatrzymany dzień wcześniej na wodach terytorialnych Szwecji u wybrzeży Trelleborga. Tankowiec oficjalnie płynął pod banderą Syrii. "Statek (...) jest podejrzewany o pływanie pod fałszywą banderą, pojawiają się też wątpliwości dotyczące zdolności żeglugowej oraz ubezpieczenia" - napisał wtedy minister obrony cywilnej kraju Carl-Oskar Bohlin na X. Jin Hui znajduje się również na liście sankcyjnej UE, Wielkiej Brytanii i Ukrainy jako należący do rosyjskiej floty cieni.

Zatrzymanie statku Jin Hui na Bałtyku przez szwedzką straż przybrzeżną
Źródło: Szwedzka straż przybrzeżna

Flotą cieni określa się sieć tankowców i statków handlowych wykorzystywanych przez Rosję do transportu głównie ropy w celu uniknięcia sankcji nałożonych przez państwa Zachodu. Jin Hui to piąty statek, jaki szwedzkie władze zajęły na Bałtyku w ostatnich tygodniach w związku z podejrzeniem przynależności do floty cień, zanieczyszczeniem środowiska lub brakiem zdolności żeglugowej.

"Zetknęli się ze szczególnie złą wolą". Kapitan tankowca z floty cieni skazany

"Nie wygląda to na przypadkową awarię". Co robił przy radarze NATO?

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Johan Nilsson

Morze BałtyckieFlota cieniSzwecjaRosja
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
