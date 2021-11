Ciało kobiety znalezione w lesie. Szwedzka policja: to zaginiona Polka Beata R.

- Ciało zostało zidentyfikowane we wtorek, a o wyniku badań poinformowaliśmy rodzinę w Polsce - podał na konferencji prasowej prowadzący śledztwo Jonas Karlberg. Na zwłoki kobiety policja natrafiła w sobotę w zalesionym terenie w miejscowości Boekeberg. Według gazety "Sydsvenska" informację o miejscu, w którym znajdowało się ciało, miał wyjawić 50-letni mąż Beaty R. Przebywa on obecnie w areszcie pod zarzutem uprowadzenia kobiety. Karlberg powiedział, że mężczyzna nie przyznaje się do winy.

Szwecja. Zaginięcie i poszukiwania Beaty R.

Policja pod koniec września prowadziła poszukiwania Beaty R. na dużą skalę w dzielnicy Malmoe Oxie, ale nie przyniosły one rezultatu. W innym miejscu, przy stacji benzynowej w Ystad, dzieci odnalazły torebkę i telefonem i kartą płatniczą, które należały do Polki. Miejsce to znajduje się nieopodal terminalu, skąd odpływają promy do Polski.