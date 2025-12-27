Jedno z najbogatszych państw zapomniało o obronie. A Rosjanie już tam są

Reuters: w Szwajcarii odbyły się jedne z największych ćwiczeń wojskowych w ostatnich 30 latach (wideo z maja 2023 r.) Źródło: Reuters

"Szwajcaria jest przygotowana na ataki 'aktorów niepaństwowych' na infrastrukturę krytyczną oraz na ataki cybernetyczne, ale wojsko wciąż zmaga się z poważnymi brakami sprzętowymi" - powiedział dowódca szwajcarskich sił zbrojnych generał Thomas Suessli w opublikowanym w sobotę wywiadzie dla dziennika "Neue Zuercher Zeitung".

Generał Thomas Suessli Źródło: ANTHONY ANEX/EPA/PAP

Generał, który z początkiem stycznia odchodzi ze stanowiska, doprecyzował, że Szwajcaria nie ma zdolności do skutecznej obrony przed atakami rakietowymi dalekiego zasięgu czy agresją na pełną skalę. "Trudno pogodzić się z tym, że w prawdziwej sytuacji kryzysowej tylko jedna trzecia żołnierzy byłaby w pełni wyposażona" - dodał Suessli.

Generał twierdzi, że neutralność nie zapewnia ochrony

W ostatnich latach Szwajcaria zwiększa co prawda wydatki na obronność, modernizuje m.in. systemy artyleryjskie oraz zamówiła amerykańskie myśliwce F-35, ale ten niezwykle bogaty kraj - jeden z najbogatszych na świecie - inwestuje w obronność kilka razy mniej niż np. kraje NATO.

Do 2032 roku Szwajcarzy zamierzają wydawać zaledwie 1 procenta PKB na cele obronne, a więc zwiększyć ten budżet z około 0,7 procenta przeznaczanych na to obecnie. Wzrostu wydatków jest zdaniem dowódcy sił zbrojnych niewystarczający.

Suessli twierdzi, że nastawienie do wojska w Szwajcarii nie zmieniło się mimo wojny w Ukrainie i rosyjskich działań destabilizujących Europę. Generał uważa przy tym za fałszywe przekonanie, że neutralność zapewnia ochronę. W ocenie szwajcarskiego wojskowego Rosja przygotowuje się do dalszej militarnej eskalacji przeciwko Zachodowi.

Generał Suessli poinformował, że w Szwajcarii "mają już dziś miejsce cyberataki, dezinformacja oraz szpiegostwo", a z informacji służb specjalnych wynika, iż w kraju mieszka ponad 80 obywateli Rosji powiązanych ze służbami wywiadowczymi tego państwa. Równocześnie w Szwajcarii nie odnotowano dotychczas żadnego aktu sabotażu, za którym stałaby Rosja.

