Jedno z najbogatszych państw zapomniało o obronie. A Rosjanie już tam są

Thomas Suessli
Reuters: w Szwajcarii odbyły się jedne z największych ćwiczeń wojskowych w ostatnich 30 latach (wideo z maja 2023 r.)
Źródło: Reuters
Nastawienie do wojska w Szwajcarii nie zmieniło się mimo wojny w Ukrainie i rosyjskich działań destabilizujących Europę - ocenił dowódca szwajcarskich sił zbrojnych generał Thomas Suessli. Jego zdaniem wzrost wydatków na obronność kraju w ostatnich latach jest niewystarczający.

"Szwajcaria jest przygotowana na ataki 'aktorów niepaństwowych' na infrastrukturę krytyczną oraz na ataki cybernetyczne, ale wojsko wciąż zmaga się z poważnymi brakami sprzętowymi" - powiedział dowódca szwajcarskich sił zbrojnych generał Thomas Suessli w opublikowanym w sobotę wywiadzie dla dziennika "Neue Zuercher Zeitung".

Generał Thomas Suessli
Generał Thomas Suessli
Źródło: ANTHONY ANEX/EPA/PAP

Generał, który z początkiem stycznia odchodzi ze stanowiska, doprecyzował, że Szwajcaria nie ma zdolności do skutecznej obrony przed atakami rakietowymi dalekiego zasięgu czy agresją na pełną skalę. "Trudno pogodzić się z tym, że w prawdziwej sytuacji kryzysowej tylko jedna trzecia żołnierzy byłaby w pełni wyposażona" - dodał Suessli.

Generał twierdzi, że neutralność nie zapewnia ochrony

W ostatnich latach Szwajcaria zwiększa co prawda wydatki na obronność, modernizuje m.in. systemy artyleryjskie oraz zamówiła amerykańskie myśliwce F-35, ale ten niezwykle bogaty kraj - jeden z najbogatszych na świecie - inwestuje w obronność kilka razy mniej niż np. kraje NATO.

Do 2032 roku Szwajcarzy zamierzają wydawać zaledwie 1 procenta PKB na cele obronne, a więc zwiększyć ten budżet z około 0,7 procenta przeznaczanych na to obecnie. Wzrostu wydatków jest zdaniem dowódcy sił zbrojnych niewystarczający.

Szwajcaria zaproszona do "wojskowego Schengen"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szwajcaria zaproszona do "wojskowego Schengen"

Suessli twierdzi, że nastawienie do wojska w Szwajcarii nie zmieniło się mimo wojny w Ukrainie i rosyjskich działań destabilizujących Europę. Generał uważa przy tym za fałszywe przekonanie, że neutralność zapewnia ochronę. W ocenie szwajcarskiego wojskowego Rosja przygotowuje się do dalszej militarnej eskalacji przeciwko Zachodowi.

Generał Suessli poinformował, że w Szwajcarii "mają już dziś miejsce cyberataki, dezinformacja oraz szpiegostwo", a z informacji służb specjalnych wynika, iż w kraju mieszka ponad 80 obywateli Rosji powiązanych ze służbami wywiadowczymi tego państwa. Równocześnie w Szwajcarii nie odnotowano dotychczas żadnego aktu sabotażu, za którym stałaby Rosja.

OGLĄDAJ: USA zmieniają strategię. "Chcą widzieć Unię Europejską dużo słabszą"
Autorka/Autor: kkop/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ANTHONY ANEX/EPA/PAP

