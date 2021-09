Szwajcaria. Referendum w sprawie małżeństw osób tej samej płci i adopcji dzieci przez takie pary

64,1 procenta Szwajcarów za umożliwieniem zawierania małżeństw cywilnych parom tej samej płci - to wynik niedzielnego referendum. Homoseksualne małżeństwa będą miały w tym kraju prawo adoptowania dzieci, a cudzoziemscy małżonkowie Szwajcarów łatwiejszą drogę do uzyskania obywatelstwa. Organizacja Amnesty International w oświadczeniu zauważa, że zezwolenia na małżeństwa osób tej samej płci to "kamień milowy dla równości".