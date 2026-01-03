Zginęli w płomieniach w sylwestrową noc. Zidentyfikowano cztery ofiary

Nagrania i zdjęcia z początku pożaru w Szwajcarii

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sylwestrową noc w barze Le Constellation w Crans-Montanie wybuchł tragiczny w skutkach pożar. W jego wyniku zginęło 40 osób, a 119 zostało rannych.

Tuż po tragedii miejscowe władze informowały, że obrażenia ofiar są tak poważne, że ustalenie ich tożsamości może potrwać nawet kilka dni. Mathias Reynard, szef rządu kantonu Valais, powiedział, że eksperci wykorzystują do identyfikacji ciał zęby oraz DNA. - Żadna informacja nie może zostać przekazana rodzinom, dopóki nie będziemy w 100 procentach pewni - oświadczył.

Zidentyfikowano pierwsze ofiary

W sobotę rano szwajcarska policja poinformowała, że zidentyfikowała cztery osoby, które zginęły w pożarze baru w szwajcarskim kurorcie. Ciała dwóch Szwajcarek w wieku 21 i 16 lat oraz dwóch Szwajcarów w wieku 18 i 16 lat zostały przekazane ich rodzinom - podano.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Polak wśród rannych w pożarze w Szwajcarii. Leży w szpitalu

Jak poinformowała policja z Valais w oświadczeniu, identyfikacja była możliwa dzięki "zakrojonym na szeroką skalę" działaniom funkcjonariuszy oraz Instytutu Medycyny Sądowej.

Dodano, że prace nad identyfikacją pozostałych ofiar są kontynuowane, a z szacunku dla rodzin nie będą podawane dalsze szczegóły.

Pierwszą zidentyfikowaną ofiarą pożaru był włoski golfista, 17-letni Emanuele Galeppini. Jego śmierć potwierdziła w piątek Włoska Federacja Golfa.

OGLĄDAJ: "Mamy wyraźne zaznaczenie, że obie Ameryki to podwórko Stanów Zjednoczonych"