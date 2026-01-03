Logo strona główna
Świat

Zginęli w płomieniach w sylwestrową noc. Zidentyfikowano cztery ofiary

Ludzie składają kwiaty i oddają hołd ofiarom w pobliżu baru, w którym doszło do pożaru (Crans-Montana, 2 stycznia)
Nagrania i zdjęcia z początku pożaru w Szwajcarii
Szwajcarska policja zidentyfikowała cztery ofiary pożaru w kurorcie narciarskim Crans-Montana - podała stacja BBC. To czworo Szwajcarów w wieku między 16 i 21 lat.

W sylwestrową noc w barze Le Constellation w Crans-Montanie wybuchł tragiczny w skutkach pożar. W jego wyniku zginęło 40 osób, a 119 zostało rannych.

Tuż po tragedii miejscowe władze informowały, że obrażenia ofiar są tak poważne, że ustalenie ich tożsamości może potrwać nawet kilka dni. Mathias Reynard, szef rządu kantonu Valais, powiedział, że eksperci wykorzystują do identyfikacji ciał zęby oraz DNA. - Żadna informacja nie może zostać przekazana rodzinom, dopóki nie będziemy w 100 procentach pewni - oświadczył.

"Straciłem przyjaciółkę, zmarła w moich ramionach"
"Straciłem przyjaciółkę, zmarła w moich ramionach"

Zidentyfikowano pierwsze ofiary

W sobotę rano szwajcarska policja poinformowała, że zidentyfikowała cztery osoby, które zginęły w pożarze baru w szwajcarskim kurorcie. Ciała dwóch Szwajcarek w wieku 21 i 16 lat oraz dwóch Szwajcarów w wieku 18 i 16 lat zostały przekazane ich rodzinom - podano.

Polak wśród rannych w pożarze w Szwajcarii. Leży w szpitalu

Jak poinformowała policja z Valais w oświadczeniu, identyfikacja była możliwa dzięki "zakrojonym na szeroką skalę" działaniom funkcjonariuszy oraz Instytutu Medycyny Sądowej.

Dodano, że prace nad identyfikacją pozostałych ofiar są kontynuowane, a z szacunku dla rodzin nie będą podawane dalsze szczegóły.

Pierwszą zidentyfikowaną ofiarą pożaru był włoski golfista, 17-letni Emanuele Galeppini. Jego śmierć potwierdziła w piątek Włoska Federacja Golfa.

Autorka/Autor: momo/ft

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Szwajcaria Alpy pożar Sylwester Policja
