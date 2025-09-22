Setki pasażerów musiało ponownie przejść kontrolę bezpieczeństwa. Zamieszanie na lotnisku

Lotnisko w Genewie (zdjecia archiwalne) Źródło: Reuters

Pasażerowie samolotu z Maroka wylądowali w Genewie w niedzielę o godzinie 13.05. Jak opisał portal 20 Minuten, powinni zostać skierowani do kontroli paszportów, jednak zamiast tego trafili do strefy dla osób, które już przeszły kontrolę bezpieczeństwa i czekały na wylot.

- Aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa, podjęto decyzję o ponownej kontroli pasażerów - wyjaśnił portalowi Ignace Jeannerat, rzecznik lotniska.

Pasażerów poproszono o opuszczenie strefy o godzinie 13.50. Portal 20 Minuten przekazał, że o godzinie 14.45 sytuacja wróciła do normy.

Lotnisko w Genewie Źródło: Reuters

Część lotów odwołana

Do końca dnia odwołano co najmniej sześć startów i lądowań z powodu kumulujących się opóźnień. Opóźnienia niektórych lotów przekraczały 2,5 godziny. Port lotniczy zwrócił się do podróżnych o sprawdzenie statusu lotu przed wyjazdem na lotnisko. W niedzielę port miał obsłużyć łącznie około 50 tysięcy pasażerów.

