Sześć rzeczy, które warto wiedzieć 31 maja

1. Parlament Europejski zdecyduje w sprawie debaty na temat "lex Tusk"

W środę w Parlamencie Europejskim może odbyć się debata dotycząca polskiej ustawy powołującej specjalną komisję do zbadania wpływów Rosji , zwanej "lex Tusk". Jak dowiaduje się TVN24, decyzja o tym ma zapaść rano.

Cztery grupy w Parlamencie Europejskim porozumiały się w sprawie jej organizacji "w trybie pilnym". Potwierdził to europoseł Andrzej Halicki ( Platforma Obywatelska ), informując, że w imieniu Komisji Europejskiej wystąpi komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders.

2. Eksperci protestują po podpisaniu "lex Tusk" przez prezydenta

Beata Stelmach zrezygnowała z członkostwa w powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę Radzie do Spraw Przedsiębiorczości. Ekonomistka podjęła taką decyzję po podpisaniu przez prezydenta tak zwanego "lex Tusk".

Wcześniej profesor Krzysztof Pyrć odszedł z prezydenckiej Narodowej Rady Rozwoju. Z kolei profesor Stanisław Mazur zrezygnował z zasiadania w powołanej przez prezydenta Radzie do Spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji.

3. Departament Stanu o "lex Tusk"

Departament Stanu USA wydał oświadczenie, w którym odniósł się do ustawy "lex Tusk". "Podzielamy obawy wyrażone przez wielu obserwatorów, że ustawa o utworzeniu komisji do zbadania rosyjskich wpływów może zostać wykorzystana do zablokowania kandydatur polityków opozycji bez należytego procesu" - napisano.