Runęła kamienica, tragedia na lotnisku, nie żyje były prezydent USA

1. Runęła kamienica w Cieszynie. Nie żyją dwie osoby

2. Katastrofa lotnicza w Korei. Nie żyje 179 osób

W nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu na lotnisku Muan w Korei Południowej doszło do katastrofy lotniczej. Samolot Boeing 737-800 ze 181 osobami na pokładzie podczas lądowania zjechał z pasa startowego i rozbił się. Zginęło 179 osób, w tym wszyscy pasażerowie. Przetrwało dwoje członków załogi. O ich życie walczą lekarze.

3. Nie żyje Jimmy Carter. Miał 100 lat

4. Nowy prezydent Gruzji złożył przysięgę. Na ulicach setki protestujących

Opozycja nazwała inaugurację "parodią" i "nielegalnym procesem" . Setki osób w proteście wyszły na ulice. Dołączyła do nich ustępująca pani prezydent Salome Zurabiszwili, której kadencja oficjalnie dobiegła końca. - Sześć lat temu złożyłam przysięgę na wierność konstytucji i ta wierność się nie zmieni - niezależnie od tego, czy jestem w pałacu, czy poza nim. Wyjdę stąd do was i będę z wami - zapowiedziała.