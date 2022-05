Szefowie MSZ Niemiec i Holandii z wizytą w Ukrainie

Ukrainę po raz pierwszy od początku rosyjskiej inwazji odwiedził reprezentant niemieckiego rządu. We wtorek do kraju przyjechała szefowa federalnego MSZ Annalena Baerbock (Zieloni). Tego samego dnia z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa przyjechał minister spraw zagranicznych Holandii Wopke Hoekstra.