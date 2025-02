- Chciałbym, żeby wrócili. Myślę, że wyrzucenie ich było błędem. To nie jest kwestia tego, czy lubimy Rosję, czy nie. To było G8 - powiedział Trump.

Szefowa niemieckiego MSZ: nie będzie współpracy z Rosją

G7 to grupa siedmiu państw, które tworzą największe rozwinięte gospodarki i demokracje na świecie. Do grupy należą: Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Kanada (od 1976). Przywódcy państw należących do G7 oraz przewodniczący Rady Europejskiej i przewodniczący Komisji Europejskiej (jako przedstawiciele Unii Europejskiej) spotykają się co roku na szczytach polityczno-gospodarczych.