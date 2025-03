Szefowa KE: musimy wzmocnić naszą obronność. Padła data

Donald Trump o roli NATO w potencjalnej aneksji Grenlandii Źródło: Szymon Kazimierczak/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Architektura bezpieczeństwa, na której polegaliśmy, nie może być dłużej brana za pewnik - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że Europa musi wzmocnić swoją obronność.

W środę Ursula von der Leyen przemawiała w Królewskiej Duńskiej Akademii Wojskowej w Kopenhadze. Szefowa Komisji Europejskiej zaapelowała na początku do "wszystkich mieszkańców Grenlandii i całej Danii". - Chcę jasno powiedzieć, że Europa zawsze będzie opowiadać się za suwerennością i integralnością terytorialną - powiedziała.

Następnie odniosła się do kwestii bezpieczeństwa i dozbrajania Europy. Jak zaznaczyła, "architektura bezpieczeństwa, na której polegaliśmy, nie może być dłużej brana za pewnik". - Do 2030 roku Europa musi mieć silną europejską pozycję obronną - tłumaczyła.

- "Gotowość 2030" oznacza ponowne uzbrojenie i rozwinięcie zdolności do wiarygodnego odstraszania (...), oznacza posiadanie bazy przemysłowej w dziedzinie obronności, która stanowi przewagę strategiczną, ale aby być gotowym na 2030 rok, musimy działać teraz - powiedziała przewodnicząca KE.

Jak dodała, mapa działania w ramach planu "Gotowość 2030" zostanie przedstawiony w środę.

Von der Leyen o priorytetach planu "Gotowość 2030"

Przewodnicząca KE wyjaśniła, że najważniejszym priorytetem dla Unii jest wzrost wydatków na obronność. - Odbudowa europejskiej obronności będzie wymagała ogromnych i długotrwałych inwestycji, zarówno publicznych, jak i prywatnych, dlatego Komisja przedstawiła plan uwolnienia 800 miliardów euro inwestycji w europejską obronę - tłumaczyła.

Wyjaśniła, że drugi punkt dotyczy tego, "w co inwestujemy i jak to robimy". - Musimy zamknąć luki w naszych możliwościach. I musimy to zrobić w europejski sposób. Oznacza to ogólnoeuropejską współpracę na dużą skalę mającą na celu wyeliminowanie luk w obszarach priorytetowych - przekazała.