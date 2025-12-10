Szefowa unijnej dyplomacji o "jasnym sygnale" od Amerykanów

"My się martwimy, a Rosjanie się cieszą". Dyplomata o nowej strategii USA Źródło: TVN24

Podczas posiedzenia komisji w Parlamencie Europejskim szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas odniosła się do nowej strategii bezpieczeństwa narodowego USA, przedstawiającej bardzo krytyczny obraz Europy, która - w ocenie Waszyngtonu - znajduje się na granicy "cywilizacyjnego zaniku".

- Strategia bezpieczeństwa USA wysyła jasny sygnał, że powinniśmy być bardziej pewni siebie, jeśli chodzi nie tylko o Rosję, ale też o Chiny, a czasami także o naszych sojuszników, takich jak Stany Zjednoczone - uznała szefowa unijnej dyplomacji.

- Wszelka krytyka dotycząca wolności tutaj powinna być skierowana w innym kierunku, być może w stronę Rosji, gdzie zakazany jest sprzeciw, gdzie zakazane są wolne media, gdzie zakazana jest opozycja polityczna, gdzie X, czy Twitter, jaki znamy, są również zakazane - wymieniała.

Szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaja Kallas Źródło: OLIVIER HOSLET/PAP/EPA

Kallas: to nieprawda, co mówią o Unii Europejskiej

W jej ocenie amerykański dokument wygląda na prowokację, która ma zmusić Unię Europejską do reakcji. Odpowiedź na nieprawdziwe tezy byłaby jednak w jej ocenie "absurdem". - Wejście w debatę o tezach, o których wiemy, że są nieprawdą, byłoby niejako ich potwierdzeniem. Wiemy, że to absurd. To nieprawda, co mówią o Unii Europejskiej - powiedziała.

Odnosząc się do trwających negocjacji w sprawie pokoju w Ukrainie, wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i obronnych, , powiedziała, że przywódca Rosji Władimir Putin udaje, iż to Europa jest przeszkodą dla pokoju, ale nic nie może być bardziej odległe od prawdy. - Ta wojna toczy się na europejskiej ziemi, więc to, jak się zakończy, ma znaczenie dla Europejczyków - przekonywała.

Kallas o rosyjskich kampaniach dezinformacyjnych

Zaznaczyła, że Rosja nasila kampanie dezinformacyjne i teraz jej celem jest Armenia, gdzie w 2026 r. mają się odbyć wybory parlamentarne.

Kallas przypomniała, że w tym roku głównym celem rosyjskich akcji dezinformacyjnych była Mołdawia. Jak dodała, kraj ten to również najlepszy dowód na to, że rosyjską wojnę informacyjną można zwyciężyć.

W wyborach parlamentarnych w Mołdawii we wrześniu br. zwyciężyła proeuropejska Partia Akcji i Solidarności (PAS) związana z prezydentką Maią Sandu.

