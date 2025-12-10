Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Szefowa unijnej dyplomacji o "jasnym sygnale" od Amerykanów

Szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaja Kallas
"My się martwimy, a Rosjanie się cieszą". Dyplomata o nowej strategii USA
Źródło: TVN24
Wszelka krytyka dotycząca wolności powinna być skierowana gdzie indziej, być może do Rosji, a nie Unii Europejskiej - stwierdziła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. - To w Rosji zakazane są: sprzeciw, wolne media, opozycja polityczna i platforma X w znanym nam kształcie - zaznaczyła.

Podczas posiedzenia komisji w Parlamencie Europejskim szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas odniosła się do nowej strategii bezpieczeństwa narodowego USA, przedstawiającej bardzo krytyczny obraz Europy, która - w ocenie Waszyngtonu - znajduje się na granicy "cywilizacyjnego zaniku".

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Nowa strategia bezpieczeństwa USA. "Wywraca porządek"

- Strategia bezpieczeństwa USA wysyła jasny sygnał, że powinniśmy być bardziej pewni siebie, jeśli chodzi nie tylko o Rosję, ale też o Chiny, a czasami także o naszych sojuszników, takich jak Stany Zjednoczone - uznała szefowa unijnej dyplomacji.

- Wszelka krytyka dotycząca wolności tutaj powinna być skierowana w innym kierunku, być może w stronę Rosji, gdzie zakazany jest sprzeciw, gdzie zakazane są wolne media, gdzie zakazana jest opozycja polityczna, gdzie X, czy Twitter, jaki znamy, są również zakazane - wymieniała.

Szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaja Kallas
Szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaja Kallas
Źródło: OLIVIER HOSLET/PAP/EPA

Kallas: to nieprawda, co mówią o Unii Europejskiej

W jej ocenie amerykański dokument wygląda na prowokację, która ma zmusić Unię Europejską do reakcji. Odpowiedź na nieprawdziwe tezy byłaby jednak w jej ocenie "absurdem". - Wejście w debatę o tezach, o których wiemy, że są nieprawdą, byłoby niejako ich potwierdzeniem. Wiemy, że to absurd. To nieprawda, co mówią o Unii Europejskiej - powiedziała.

Odnosząc się do trwających negocjacji w sprawie pokoju w Ukrainie, wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i obronnych, , powiedziała, że przywódca Rosji Władimir Putin udaje, iż to Europa jest przeszkodą dla pokoju, ale nic nie może być bardziej odległe od prawdy. - Ta wojna toczy się na europejskiej ziemi, więc to, jak się zakończy, ma znaczenie dla Europejczyków - przekonywała.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
W Londynie odbyły się rozmowy na temat negocjacji pokojowych w Ukrainie
Kanclerz Niemiec odpowiada USA. "Poradzilibyśmy sobie sami"
Prezydent RP Karol Nawrocki
"Nadzwyczajna rzecz" w strategii USA. Prezydent "powinien wykonać telefon do Waszyngtonu"
Polska
Donald Trump
"Żegnaj, Ameryko". Głos o nowej strategii USA

Kallas o rosyjskich kampaniach dezinformacyjnych

Zaznaczyła, że Rosja nasila kampanie dezinformacyjne i teraz jej celem jest Armenia, gdzie w 2026 r. mają się odbyć wybory parlamentarne.

Kallas przypomniała, że w tym roku głównym celem rosyjskich akcji dezinformacyjnych była Mołdawia. Jak dodała, kraj ten to również najlepszy dowód na to, że rosyjską wojnę informacyjną można zwyciężyć.

W wyborach parlamentarnych w Mołdawii we wrześniu br. zwyciężyła proeuropejska Partia Akcji i Solidarności (PAS) związana z prezydentką Maią Sandu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: OLIVIER HOSLET/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Unia EuropejskaKaja KallasUSA
Czytaj także:
Nielegalne papierosy przewożono autami udającymi karetki
Nielegalne papierosy przewozili "karetkami pogotowia". Zatrzymano dwie osoby
Olsztyn
Powodzie na północnym zachodzie USA
Rzeki wystąpiły z brzegów. Wiele miejsc znalazło się pod wodą
METEO
imageTitle
Problemy Realu Madryt. "Biją na alarm"
EUROSPORT
CBŚP i Straż Graniczna rozbiły grupę legalizującą pobyt cudzoziemcom
Za pieniądze legalizowali pobyt cudzoziemców w Polsce. 24 zatrzymanych, 1,5 tysiąca zarzutów
WARSZAWA
Policja (zdj. ilustracyjne)
Odłożył dwie maczety, wyjął nóż i zaatakował policjanta
Kujawsko-Pomorskie
Papież Leon XIV
Papież o planie pokojowym i słowach Trumpa
Świat
PAŻP jest jedyną instytucją w kraju, która szkoli i zatrudnia cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego
Boom na kontrolerów ruchu lotniczego
BIZNES
Mark Allen Geralds
Egzekucja prawie 37 lat po zbrodni
Świat
lotto, wyniki, wygrana, pieniądze, szóstka
Rośnie kumulacja w Lotto
BIZNES
Walki o Pokrowsk w Ukrainie
Naczelny dowódca wojsk Ukrainy o sytuacji na froncie
Świat
62-latek został zatrzymany
"Był agresywny, jednego z ratowników szarpał i uderzył"
WARSZAWA
Roztopy
Tu trzeba uważać na roztopy. Są alarmy IMGW
METEO
imageTitle
Rosja straciła kolejną tenisistkę
EUROSPORT
imageTitle
Polskie drużyny w Lidze Konferencji. Zobacz, z kim grają w czwartek
Najnowsze
imageTitle
Stefan Kraft pochwalił się narodzinami córki
EUROSPORT
Grzegorz Braun
Mówił, że komory gazowe to "fake", dopuszczał się agresji. W PiS "nie wykluczają" z nim koalicji
Polska
Rosyjscy żołnierze podczas wysyłania konwoju dla armii rosyjskiej i mieszkańców obwodów kurskiego, donieckiego i ługańskiego
Rosja powołuje rezerwistów. Eksperci: to nie musi być mobilizacja
Świat
Pani Anna zmarła w wyniku powikłań po cesarskim cięciu
"'Aniu, kochanie' tyle zdążyłem powiedzieć i lekarz mówi: 'Dobra, uciekaj mi stąd'"
Małgorzata Goślińska
Zełenski
Zełenski o wyborach, myśliwce dla Ukrainy, możliwa koalicja z Braunem
Warto wiedzieć
Deszcz
W środę będzie ciepło
METEO
Pęknięcie ściany w bloku mieszkalnym w Jaśle. Ewakuowano mieszkańców
Pęknięcie ściany w bloku. Ewakuowano mieszkańców
Jasło
imageTitle
Zieliński nie pomógł Interowi. Liverpool grał do końca
EUROSPORT
imageTitle
Barcelona odczarowała Camp Nou w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Barcelona - Eintracht
Barcelona - Eintracht Frankfurt (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
Pożar w Porcie Wojennym w Gdyni
Pożar w Porcie Wojennym w Gdyni
Trójmiasto
Powódź w Kurdystanie
Zawaliła się ściana szkoły, dwie osoby nie żyją
METEO
shutterstock_2239909941
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
BIZNES
Reduta Ordona
Jej obronę opisywał Mickiewicz. Radni apelują o ochronę Reduty Ordona
WARSZAWA
Myśliwce MIG-29
Trwają rozmowy z Ukraińcami w sprawie polskich myśliwców MiG-29
Polska
imageTitle
Polscy lekkoatleci zabili ponad 500-letnim dzwonem. "Mistyczne wydarzenie"
Najnowsze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica