Świat

Ławrow znów o spotkaniu Putina z Zełenskim. Mówi o "spekulacjach"

Siergiej Ławrow
Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow i minister finansów Anton Siłuanow są już na Alasce
Źródło: Reuters
Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow w rozmowie z amerykańską telewizją NBC News odniósł się do informacji o tym, że Władimir Putin zgodził się na spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim. W wywiadzie powtórzył kilka dezinformacyjnych przekazów rozpowszechnianych przez Kreml.

Jak powiedział w wywiadzie Siergiej Ławrow, "są to spekulacje rozpowszechniane przede wszystkim przez samego Zełenskiego i jego europejskich sponsorów".

Dodał, że sprawa spotkania obydwu liderów nie była omawiana podczas szczytu prezydentów USA Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce. Zaznaczył, że "kwestię tę podniesiono później", gdy Trump zadzwonił do Putina podczas wizyty europejskiej delegacji w Waszyngtonie.

Spotkanie Putin-Zełenski "stało się niemożliwe"
Spotkanie Putin-Zełenski "stało się niemożliwe"

Putin gotowy na rozmowę z Zełenskim

Rosyjski minister oświadczył, że Moskwa jest gotowa do bezpośrednich negocjacji rosyjsko-ukraińskich, które rozpoczęły się w ramach formatu stambulskiego. Dodał, że Putin stwierdził, iż spotkanie liderów na szczycie musi być bardzo dobrze przygotowane. - W tym celu zaproponowaliśmy podwyższenie szczebla delegacji w Stambule - powiedział.

Zarzucił przy tym stronie ukraińskiej i europejskim liderom, którzy złożyli wizytę w Waszyngtonie, że chcą zaszkodzić temu, o czym Trump rozmawiał z Putinem w Anchorage.

Władimir Putin i Donald Trump na Alasce
Władimir Putin i Donald Trump na Alasce
Źródło: PAP/EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL

Ławrow przekonywał, że Putin jest gotowy, by się spotkać z Zełenskim "pod warunkiem, że to spotkanie naprawdę będzie o czymś decydować". - Nie ma zaplanowanego spotkania. (...) Musi być gotowa agenda do szczytu, a ona nie jest wcale gotowa - oznajmił.

- Prezydent Trump po (spotkaniu) w Anchorage zaproponował kilka punktów, w których się zgadzamy. W niektórych z nich zgodziliśmy się wykazać pewną elastycznością - dodał.

Według niego "Waszyngton uważa, że wśród punktów, które muszą być zaakceptowane, jest brak członkostwa (Ukrainy) w NATO, rozmowy o sprawach terytorialnych. A Zełenski nie zgodził się na nic" - kontynuował Ławrow w niemal godzinnej rozmowie z NBC.

Siergiej Ławrow
Siergiej Ławrow
Źródło: PAVEL BEDNYAKOV/PAP/EPA

Dodał, że Kreml uznaje Zełenskiego za "de facto szefa reżimu". - Jeśli chodzi o podpisanie legalnych dokumentów (w sprawie pokoju), wszyscy będą musieli zgodzić się co do tego, że osoba to podpisująca ma prawowity status, a zgodnie z konstytucją Ukrainy Zełenski nią nie jest - kontynuował.

CZYTAJ WIĘCEJ W KONKRET24: Zełenski "uzurpatorem", bo zakończył kadencję? To rosyjska dezinformacja

Ławrow o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy

Szef rosyjskiej dyplomacji dodał, że w sprawie gwarancji bezpieczeństwa musi panować konsensus, który uwzględni interesy Moskwy. Zarzucił Zachodowi, że chce wysłać na terytorium Ukrainy "siły interwencyjne, okupacyjne", które są przeciwko Rosji.

"Konsekwencje wizerunkowe". Analitycy o Putinie
"Konsekwencje wizerunkowe". Analitycy o Putinie

Pytany o niedawny rosyjski atak na amerykańską fabrykę w Ukrainie, odpowiedział, że nie słyszał o tym. Powtórzył, że Rosja nigdy nie atakuje celów, które nie są związane ze zdolnościami wojskowymi Ukrainy. Odpowiadając na pytanie o ataki na obiekty cywilne, powiedział dziennikarce, żeby przedstawiła na to dowody i skrytykował jej pytania, nazywając je "prymitywnymi". Zarzucił za to Ukraińcom, że to oni atakują cywilne obiekty.

Ławrow przekonywał dalej, że Rosja chce pokoju i nie zależy jej na terytorium. - Nam zależy na ludziach - dodał, stwierdzając, że pokoju nie chcą Europejczycy.

OGLĄDAJ: "Pokój z Rosją? To iluzja"
Ukraińskie dzieci w Charkowie

"Pokój z Rosją? To iluzja"

Ukraińskie dzieci w Charkowie
Autorka/Autor: mm//akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAVEL BEDNYAKOV/PAP/EPA

