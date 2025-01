Szef Pentagonu: żaden odpowiedzialny przywódca nie pozwoliłby na to Putinowi

Stany Zjednoczone Ameryki zawsze były niezawodnym partnerem i zawsze będziemy niezawodnym partnerem. Mamy administracje, które zmieniają niektóre polityki od czasu do czasu, ale nasze wartości się nie zmieniają - zapewniał szef Pentagonu Lloyd Austin po swoim ostatnim spotkaniu w ramach Grupy Kontaktowej do spraw Obrony Ukrainy w bazie Ramstein. - Żaden odpowiedzialny przywódca nie pozwoliłby Putinowi, by dopiął swego - dodał.

- Stany Zjednoczone Ameryki zawsze były niezawodnym partnerem i zawsze będziemy niezawodnym partnerem. Mamy administracje, które zmieniają niektóre polityki od czasu do czasu, ale nasze wartości się nie zmieniają. Nasze zaangażowanie w sojuszników i partnerów się nie zmienia - zapewnił szef Pentagonu Lloyd Austin podczas konferencji prasowej po spotkaniu z przedstawicielami resortów obrony państw wspierających Ukrainę w amerykańskiej bazie lotniczej Ramstein w Niemczech. Odpowiedział w ten sposób na pytanie o politykę nowej administracji USA.

Mimo to Austin przyznał, że nie wie, czy zakończone w czwartek 25. spotkanie grupy skupionej na koordynacji wsparcia dla Ukrainy będzie ostatnim w tym formacie.

Szef Pentagonu zwrócił uwagę na skalę dostarczonej przez państwa z Grupy Ramstein pomocy, której wartość sięga 126 miliardów dolarów oraz na skalę strat, jakie poniosła Rosja w konflikcie, szacowanych obecnie na ponad 700 tysięcy zabitych i rannych, co przewyższa liczbę strat we wszystkich sowieckich i rosyjskich konfliktach od II wojny światowej razem wziętych.

Szef Pentagonu Lloyd Austin RONALD WITTEK/PAP/EPA

Austin: koalicja wspierająca Ukrainę nie może się zachwiać

Austin zachęcił też partnerów USA do dalszego wsparcia Ukrainy, a Ukraińców do "dalszej walki".

- Koalicja wspierająca Ukrainę nie może się zachwiać. Na szali jest przetrwanie Ukrainy, które jest zagrożone, ale tak samo jest z naszym bezpieczeństwem. Putin chce pomścić upadłe imperium i odbudować je. Atak Kremla zaczyna się od Ukrainy, ale na tym się nie skończy. Zagrożenia są globalne - powiedział Austin.

- Każdy autokrata na Ziemi obserwuje, czy Putinowi ujdzie to na sucho, więc ta koalicja musi nadal stać po stronie Ukrainy i wzmacniać jej pozycję w negocjacjach, które pewnego dnia doprowadzą do końca potwornej wojny. Ta droga jest trudna, ale wszystkie alternatywy są o wiele gorsze. Żaden odpowiedzialny przywódca nie pozwoliłby Putinowi, by dopiął swego - dodał.

Nowy pakiet broni dla Ukrainy

Podczas czwartkowego spotkania Austin ogłosił nowy pakiet broni dla Ukrainy wart 500 milionów dolarów, w którym znalazły się rakiety obrony powietrznej, pociski powietrze-ziemia i sprzęt do myśliwców F-16.

W środę wicerzeczniczka Pentagonu Sabrina Singh przyznała jednak, że mimo zapowiedzi prezydenta Joe Bidena, obecna administracja nie zdoła do końca kadencji wykorzystać wszystkich środków przeznaczonych przez Kongres dla Ukrainy. To administracji Trumpa przypadnie rozdysponowanie pozostałych - jak to ujęła - "kilku miliardów".

Autorka/Autor:asty/kab

Źródło: PAP