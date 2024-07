Rusza główna część szczytu NATO. Stoltenberg o oczekiwaniach

W środę rusza główna część szczytu NATO. - Oczekuję, że sojusznicy zgodzą się co do znacznego pakietu pomocy dla Ukrainy - powiedział sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Dodał, że "jest zbyt wcześnie, aby powiedzieć, kiedy Ukraina stanie się członkiem NATO".

Szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego, zorganizowany w Waszyngtonie i odbywający się w 75. rocznicę utworzenia NATO, rozpoczął się we wtorek i potrwa do czwartku. W wydarzeniu, oprócz przywódców państw członkowskich organizacji, uczestniczy między innymi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Polskę reprezentują: prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, szef MSZ Radosław Sikorski i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Stoltenberg: oczekuję, że sojusznicy zgodzą się na pomoc dla Ukrainy

W środę rano (po południu czasu polskiego) rozpoczyna się zasadnicza część szczytu. Po przybyciu przywódców krajów NATO do Convention Center w Waszyngtonie dojdzie do oficjalnego przywitania i wspólnej fotografii oraz obrad szefów państw NATO w ramach Rady Północnoatlantyckiej. Wieczorem głowy państw i rządów przyjmie na kolacji w Białym Domu prezydent USA Joe Biden.

Rano z dziennikarzami rozmawiał szef Sojuszu Jens Stoltenberg. Mówił między innymi, że jest to "historyczny szczyt" ze względu na przypadającą 75. rocznicę powstania NATO, ale również dlatego, że "podejmujemy znaczące decyzje na przyszłość".

- Oczekuję, że sojusznicy zgodzą się co do znacznego pakietu pomocy dla Ukrainy, który będzie obejmował pięć elementów - przyznał. Jak mówił, pierwszym z nich jest utworzenie dowództwo NATO ds. Ukrainy, które "będzie zapewniało pomoc i szkolenie".

Kolejnymi rzeczami są "długofalowe zobowiązanie, aby utrzymać nasze wsparcie na rzecz Ukrainy oraz ogłoszenie natychmiastowego wsparcia wojskowego, w tym systemów obrony przeciwlotniczej". Czwarty element to "nowe dwustronne umowy bezpieczeństwa między sojusznikami z NATO a Ukrainą". - I wreszcie ostatecznie wszyscy zwiększymy nasze wysiłki, aby zapewnić pełne współdziałanie między siłami ukraińskimi i siłami NATO - dodał, wskazując w tym kontekście na plany utworzenia ośrodka szkoleniowego w Bydgoszczy - Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina (JATEC).

- Te pięć elementów wspólnie stanowi mocny pomost Ukrainy ku członkostwu w NATO - powiedział szef Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dodał, że "jest zbyt wcześnie, aby powiedzieć, kiedy Ukraina stanie się członkiem NATO". - Ale jestem przekonany, że sojusznicy potwierdzą swoje zaangażowanie w to, by Ukraina dołączyła do Sojuszu - mówił Stoltenberg.

Na szczycie NATO w Waszyngtonie poruszane są tematy związane z wojną na Ukrainie TVN24, Reuters

"Nie widzimy bezpośredniego zagrożenia militarnego"

Stoltenberg oznajmił, że kraje zapewnią o zdolności do wypełnienia zobowiązań wynikających z nowych natowskich planów obronnych. - Pięćset tysięcy żołnierzy będzie w stanie wysokiej gotowości w NATO. Zintegrujemy również nowe systemy obrony balistycznej w Polsce - zapowiedział. Ocenił jednak, że najważniejszym jest to, iż kraje członkowskie zwiększają swoje inwestycje w obronność.

- Zobowiązaliśmy się dziesięć lat temu, na szczycie NATO w 2014 roku, że sojusznicy powinni wydawać dwa procent PKB na obronę. W tym czasie tylko trzech sojuszników wydawało te dwa procent PKB na obronę. W tym roku dwudziestu trzech sojuszników osiągnie ren próg. To olbrzymia różnica. Oznacza to, że nasi sojusznicy podchodzą do bezpieczeństwa bardzo poważnie - ocenił.

- Nie widzimy żadnego bezpośredniego zagrożenia militarnego dla któregokolwiek z sojuszników NATO. Rosja jest obecnie w pełni zajęta wojną z Ukrainą - zaznaczył.

Jens Stoltenberg

Dyskusja podczas szczytu NATO w 75. rocznicę jego powstania. Jakie są główne wątki? TVN24, Reuters

Wybory w USA a NATO

Stoltenberg był również pytany, jakie znaczenie dla Sojuszu może mieć wynik wyborów prezydenckich w USA.

- Myślę, że bez względu na wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, pozostaną one silnym sojusznikiem NATO - ocenił.

- Po pierwsze, leży to w najlepszym interesie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, aby NATO było silne. NATO jest dobre dla Europy, ale jest również dobre dla Stanów Zjednoczonych. Dzięki niemu Stany Zjednoczone są silniejsze i bezpieczniejsze. Mamy to, czego nie mają żadne supermocarstwa. Mamy trzydziestu sojuszników i partnerów. Rosja tego nie ma, Chiny tego nie mają. Stany Zjednoczone mają NATO, dzięki temu są silniejsze - argumentował. - Drugi powód, dla którego Stany pozostaną silnym sojusznikiem, jest taki, że mamy tutaj wielkie wsparcie z obu stron: od demokratów i od republikanów - kontynuował, przekonując, że cały amerykański kongres wspiera Sojusz. - Po trzecie, krytyka ze strony byłego prezydenta (Donalda) Trumpa wobec NATO nie jest przeciwko samemu NATO. Jest przeciwko tym sojusznikom z NATO, którzy nie wydają wystarczająco dużo na rzecz NATO. To się znacząco zmieniło. W zeszłym roku bardzo gwałtownie zwiększyły się wydatki na obronność - podkreślił.

