Szczyt COP26 w Glasgow. Przemówienie premiera Mateusza Morawieckiego

Zmierzamy w stronę neutralności klimatycznej, ale nie wolno nam zapomnieć o konsekwencjach ekonomicznych pandemii oraz różnicach rozwojowych poszczególnych krajów i regionów - mówił w poniedziałek na szczycie klimatycznym ONZ w Glasgow premier Mateusz Morawiecki. - Nie wszyscy zaczynamy z tego samego punktu wyjścia, ale wszyscy powinniśmy pamiętać o jednej zasadzie: transformacja nie może mieć miejsca kosztem ludzi - podkreślił szef polskiego rządu.

Szczyt klimatyczny COP26 rozpoczął się w niedzielę w Glasgow i potrwa do 12 listopada. W poniedziałek po południu do Szkocji przybył premier Morawiecki, który wieczorem wygłosił przemówienie podczas sesji plenarnej.

Morawiecki: nie wszyscy zaczynamy w tym samym punkcie wyjścia

- COP26 w Glasgow to bardzo ważny kamień milowy w osiągnięciu celów Porozumień Paryskich. Mam nadzieję, że będziemy w stanie zakończyć pracę nad dokumentami z Katowic. Żyjemy w tej chwili w czasie kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 - zwrócił uwagę Mateusz Morawiecki, przemawiając na szczycie klimatycznym.

Premier podkreślił, że "Unia Europejska to była pierwsza gospodarka na świecie, która przyjęła cel neutralności klimatycznej do 2050 roku". Przypomniał, że w zeszłym roku UE zdecydowała się zwiększyć limity redukcji gazów cieplarnianych z 40 do 55 procent do 2030 roku. - Wiele krajów podąża za tym przykładem, który wyznacza Unia Europejska, ale globalne wyzwania wymagają globalnych wysiłków. Każdy z nas powinien mieć sprawiedliwy i należyty udział w tych wysiłkach. Zmierzamy w stronę neutralności klimatycznej, ale nie wolno nam zapomnieć o konsekwencjach ekonomicznych pandemii oraz różnicach rozwojowych poszczególnych krajów i regionów - mówił szef polskiego rządu,

Podkreślił, że "nie wszyscy zaczynamy z tego samego punktu wyjścia". - Ale wszyscy powinniśmy pamiętać o jednej zasadzie: transformacja nie może mieć miejsca kosztem ludzi. By zdobyć publiczne poparcie, zielona polityka musi dobrostan obywatela umieszczać w sercu - przekonywał Morawiecki.

Zaznaczył, że "uczciwa i wspólna transformacja to podstawa programów rozwoju". - Jeśli polityki krajowe i globalne mają osiągnąć wspólne cele, muszą tworzyć nie tylko odporne gospodarki, ale również odporne społeczeństwo, które nie zostawia nikogo z tyłu - oświadczył.

Trzy elementy transformacji według Morawieckiego

Premier Morawiecki mówił o trzech kluczowych elementach transformacji klimatycznej.

- Po pierwsze, razem z ożywieniem gospodarczym musimy wykorzystać szansę, by tworzyć lepsze, lepiej płatne miejsca pracy i redukować nierówności społeczne - powiedział dodając, że polski rząd planuje stworzyć w Polsce 300 tysięcy nowych miejsc pracy, dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Po drugie: tania energia. - Ten priorytet jest dziś ważniejszy niż kiedykolwiek. Rewolucja na rynku energii odnawialnej tworzy możliwość produkowania taniej i czystej energii. Wszyscy powinniśmy skorzystać z tego możliwie jak najbardziej - przekonywał premier.

Trzeci element to czyste środowisko. - Uczciwa transformacja wobec pozostałych wyzwań tego stulecia musi prowadzić do znaczących zmian także w skali lokalnej. Dlatego Polska wzmogła swoje wyniki zmierzające do redukcji smogu w miastach - oznajmił Morawiecki.

- Niech nasze spotkanie w Glasgow będzie kolejną możliwością, aby budować mosty i osiągać kamienie milowe na drodze transformacji klimatycznej - oświadczył na zakończenie szef polskiego rządu.

Konferencja prasowa premiera w Glasgow

Przed swoim przemówieniem, w rozmowie z dziennikarzami premier wyraził nadzieję, że w Glasgow zostanie dokończona praca, którą rozpoczęto w Katowicach, gdzie przyjęto tzw. Katowice Rulebook wyznaczający zasady i kryteria dotyczące tego, jak dojść do założeń wytyczonych w porozumieniu paryskim. - Ale z drugiej strony uwzględnialiśmy wtedy i kwestie lasów, i także takie elementy jak elektromobilność - o tym wszystkim tutaj bardzo intensywnie dyskutujemy - powiedział Morawiecki.

- To wszystko jest bardzo ważne, bo jeśli chcemy solidarnie postępować wobec klimatu, to jednocześnie musimy zdawać sobie sprawę z tego, że zupełnie inne jest położenie Stanów Zjednoczonych czy bogatych krajów Europy Zachodniej, a inne - krajów Europy Centralnej, takich jak Polska - tłumaczył.

- Polska wskazuje na to, że sprawiedliwa transformacja musi brać pod uwagę moment startu, musi brać pod uwagę miks energetyczny i musi brać pod uwagę to, że społeczeństwa zachodnie przez 200 lat - właściwie nie patrząc na skutki dla klimatu - wykorzystywały paliwa kopalne, by dojść do tego poziomu rozwoju gospodarczego, na jakim są dzisiaj - podkreślił Morawiecki.

