"Trzy do czterech tygodni" z mniejszymi dostawami od Pfizera. Część państw Unii "poważnie zaniepokojonych"

Planowane przez Pfizera ograniczenie dostaw szczepionek przeciw COVID-19 w nadchodzących tygodniach spotkało się z szybką reakcją sześciu krajów Unii Europejskiej. Ministrowie zdrowia Danii, Szwecji, Finlandii, Litwy, Łotwy i Estonii wyrazili "poważne zaniepokojenie" tymi informacjami. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przekazała po południu, że Pfizer zapewnia o dotrzymaniu w pierwszym kwartale tego roku wszystkich umówionych dostaw w ilości wcześniej zagwarantowanej. Więcej szczepionek ma docierać do państw Wspólnoty pod koniec lutego i w marcu.

Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera i pełnomocnik polskiego rządu do spraw szczepienia przeciwko COVID-19, powiedział na konferencji prasowej po komunikacie producenta szczepionki, że "nie ma na razie precyzyjnej informacji", o ile zostaną ograniczone dostawy szczepionek do Polski. - Nie mamy informacji poza tą, że w najbliższych tygodniach dostawy będą w sposób znaczący zmniejszone - dodał, zaznaczając jednak wyraźnie, że wszyscy obywatele i obywatelki, którzy dostali pierwszą dawkę szczepionki, mają też zagwarantowaną drugą dawkę, bo zgodnie z rządową strategią, połowa zapasów jest przechowywania w Agencji Rezerw Materiałowych.

Zaniepokojenie w Unii

Ministrowie zdrowia sześciu krajów Unii - Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy i Szwecji - wystosowali w piątek wspólny list, w którym wyrażają "poważne zaniepokojenie" oświadczeniem Pfizera i określili tę sytuację jako niedopuszczalną. "Ta sytuacja jest nie do przyjęcia. Nie tylko wpływa na planowane harmonogramy szczepień, ale także zmniejsza wiarygodność procesu szczepień" - napisali.

- Po ogłoszeniu zbliżających się opóźnień w produkcji od razu zadzwoniłam do dyrektora zarządzającego firmy Pfizer. (…) Zapewnił mnie, że dostawa wszystkich dawek gwarantowanych w I kwartale zostanie zrealizowana zgodnie z tym planem - powiedziała szefowa KE na konferencji prasowej w Lizbonie.

W przypadku Polski oznacza to prawie pięć milionów dawek. Dodatkowo Polska ma dostać do końca marca ponad 800 tysięcy dawek szczepionki Moderny i być może - jeżeli szczepionka zostanie dopuszczona do użytku - 400 tys. dawek CureVac niemieckiego koncernu, który opracowuje własny preparat.