ONZ po raz pierwszy ogłosiła, że w Strefie Gazy panuje głód

Wspierana przez ONZ Klasyfikacja Faz Zintegrowanego Bezpieczeństwa Żywnościowego (IPC) ogłosiła w piątek, że w części Strefy Gazy panuje głód, który w najbliższym czasie może objąć kolejne obszary.

"Komitet ds. Oceny Głodu uznał, że w rejonie miasta Gazy trwa głód (piąty stopień w skali zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego IPC). Ponadto Komitet przewiduje, że w nadchodzących tygodniach kryteria świadczące o głodzie zostaną przekroczone w rejonie miast Deir al-Balah i Chan Junus" - podano w komunikacie IPC, globalnej inicjatywy zajmującej się badaniem skali kryzysu głodu we współpracy z organizacjami pomocowymi i międzynarodowymi, w tym z ONZ.

Obóz w Deir al-Balah, zniszczony w wyniku izraelskich nalotów Źródło: PAP/EPA/HAITHAM IMAD

Trzy kryteria

W pięciostopniowej skali IPC najwyższy, piąty stopień określany jest jako stan głodu i katastrofy humanitarnej.

Stan głodu ogłaszany jest, gdy zostaną spełnione równocześnie trzy kryteria: co najmniej 20 procent ludności cierpi z powodu skrajnych niedoborów żywności, ostre niedożywienie dotyka co najmniej 30 procent lub 15 procent dzieci poniżej piątego roku życia (w zależności od metody pomiaru), a z głodu lub niedożywienia codziennie umierają co najmniej dwie na 10 tysięcy osób.

Komitet IPC wydał ocenę po przeglądzie sytuacji w Strefie Gazy, który objął okres od początku lipca do połowy sierpnia tego roku.

IPC w swojej historii oficjalnie potwierdziła głód w Somalii w 2011 roku, w Sudanie Południowym w latach 2017 i 2020 oraz w Sudanie w 2024 roku - podała agencja Reutera. Jak zaznaczyła, IPC po raz pierwszy uznała klęskę głodu na Bliskim Wschodzie.

Zniszczenia z powodu wojny

Strefa Gazy jest zrujnowana trwającą od blisko dwóch lat wojną. Izraelskie wojska wkroczyły na to terytorium po ataku Hamasu 7 października 2023 roku. Według kontrolowanych przez Hamas władz lokalnych od tego czasu zginęło ponad 62,1 tys. Palestyńczyków, w tym 271 wskutek głodu i niedożywienia.

W raporcie IPC podkreślono, że głód w Strefie Gazy jest "w całości wywołany działalnością człowieka, więc można go powstrzymać". Organizacja wezwała do podjęcia natychmiastowych działań, w tym zawarcia zawieszenia broni, dostarczenia pomocy humanitarnej do wszystkich mieszkańców i odbudowy systemu opieki zdrowotnej, infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej.

IPC ostrzegła, że jeżeli te środki nie zostaną wdrożone natychmiast, "liczba zgonów, których można uniknąć, wzrośnie wykładniczo".

Izraelska obecność militarna w Strefie Gazy Źródło: PAP

Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka (UNHCHR) Volker Tuerk skomentował raport IPC, podkreślając, że głód w Strefie Gazy jest "bezpośrednim skutkiem działań izraelskiego rządu" i może być uznany za zbrodnię wojenną.

Reakcja władz Izraela

Raport IPC jest "fałszywy i stronniczy" - napisała w oświadczeniu agencja izraelskiego ministerstwa obrony COGAT, która odpowiada m.in. za koordynację dostaw do Strefy Gazy. Agencja zarzuciła IPC, że także jej poprzednie raporty "nie odzwierciedlały sytuacji na miejscu i udowodniono im niedokładność".

COGAT dodała, że dokument opiera się na częściowych i niewiarygodnych danych, w tym dostarczanych przez palestyński Hamas. Podkreślono, że w raporcie "rażąco zignorowano" zintensyfikowane przez Izrael w ostatnim okresie wysiłki humanitarne.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu już wcześniej zaprzeczył, by w Strefie Gazy panował głód, nazywając te doniesienia kłamstwami promowanymi przez Hamas.

Od marca tego roku przez ponad dwa miesiące Izrael całkowicie blokował dopływ pomocy do Strefy Gazy, później dostawy częściowo przywrócono. W ostatnich tygodniach władze w Jerozolimie ogłosiły kolejne kroki mające zwiększyć napływ pomocy. Według organizacji humanitarnych dostawy są wciąż za małe, a władze izraelskie nadal stosują procedury utrudniające transporty. Izrael zarzuca organizacjom pomocowym, w tym ONZ, że nie radzą sobie z dystrybucją żywności już wpuszczonej do Strefy Gazy.

Klęska głodu w Strefie Gazy. Rozmowa z Alexandrą Saieh z organizacji Save the Children Źródło: TVN24

W lipcu z powodu ostrego niedożywienia hospitalizowano w Strefie Gazy blisko 13 tysięcy dzieci, z których ponad 2,8 tys. (22 proc.) cierpi na ciężkie ostre niedożywienie (ang. SAM), czyli najbardziej śmiercionośną formę tego stanu - poinformowało Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) w wydanym w zeszłym tygodniu raporcie.