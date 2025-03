Starcia w Syrii, nie żyje co najmniej 70 osób. "Najbrutalniejsze ataki wymierzone w nowe władze"

Bojownicy związani z obalonym w grudniu dyktatorem Syrii Baszarem al-Asadem przeprowadzili w czwartek atak na siły rządowe. W starciach między lojalistami Asada a siłami bezpieczeństwa zginęło co najmniej 70 osób - podało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. To jeden z najkrwawszych aktów przemocy wobec nowego rządu od czasu przejęcia władzy przez rebeliantów dowodzonych przez islamistów.

Oficjalna syryjska agencja prasowa SANA także informowała o walkach, które toczyły się w czwartek między innymi w mieście Dżabla. Ogłoszono tam godzinę policyjną do piątku rana.

Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka donosi o co najmniej 70 ofiarach śmiertelnych starć. Wcześniej organizacja informowała, że w walkach zginęło co najmniej 16 funkcjonariuszy oraz 28 bojowników. Były to "najbrutalniejsze ataki wymierzone w nowe władze" od 8 grudnia 2024 roku, gdy islamistyczni rebelianci obalili Asada – oceniło Obserwatorium.