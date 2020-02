Odwet Turcji w Syrii. Rosja: wspieranie grup terrorystycznych

Ministerstwo obrony Turcji poinformowało, że w czwartek zabitych zostało ponad 50 żołnierzy syryjskiej armii rządowej. To odwet sił rebelianckich wspieranych przez Turcję po ataku powietrznym wojsk syryjskich w prowincji Idlib w północno-zachodniej Syrii, w którym zginęło dwóch tureckich żołnierzy.

Rosyjskie MON: nasze samoloty pomogły odeprzeć atak rebeliantów

Do informacji z Ankary odniosło się ministerstwo obrony Rosji, które wezwało władze Turcji, by przestały udzielać wsparcia "grupom terrorystycznym" w Idlibie. Według Moskwy rebelianci "pod osłoną artyleryjską wojsk tureckich przeprowadzili kilka zmasowanych ataków" na pozycje syryjskie w rejonie miast An-Najrab i Kaminas na południe od miasta Idlib, raniąc czterech żołnierzy rosyjskich.

Do wymiany ognia dochodzi w prowincji Idlib

Rosyjski resort oświadczył, że wzywa Turcję, by w celu uniknięcia w przyszłości podobnych incydentów "przestała wspierać działania terrorystów i przekazywać im uzbrojenie".

Wyniki pokojowych rozmów dalekie od oczekiwań

Wymiana ognia miała miejsce dzień po tym, jak prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan po raz kolejny wezwał reżim syryjski do wycofania swoich sił do końca lutego za linię tureckich posterunków obserwacyjnych. Erdogan podkreślił, że wyniki rozmów z Rosją na temat sytuacji w Idlibie są dalekie od jego oczekiwań i ostrzegł, że turecka operacja militarna w tym regionie to "kwestia czasu".