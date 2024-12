Jak "ptaki uwolnione z klatki". W Syrii "czują nadzieję i wolność"

Kuzynki napisały mi, że ptaki zostały uwolnione z klatki, że to jest ten dzień, w którym one czują się szczęśliwe i wolne - tak o obaleniu reżimu w Syrii powiedziała w niedzielę Dalia Nammous, przedsiębiorczyni o syryjskich korzeniach. Gościni TVN24 mówiła też, że reżim Asada i wpływy Rosji widoczne były "na każdym skrzyżowaniu".

W Syrii "czują nadzieję i wolność"

- Dzisiaj rano rozmawiałam ze swoimi kuzynkami. Napisały mi bardzo przyjemną wiadomość, że ptaki zostały uwolnione z klatki. Że to jest ten dzień, w którym one czują się szczęśliwe i wolne (...). Napisały, że w końcu wyszły z mroku - relacjonowała.

Nammous oceniła, że w Syryjczycy mają teraz nadzieję na zmiany. - Kuzynki mówią o tym, że czują tę nadzieję, tę wolność i chcą o tym cały czas mówić. Przedtem, gdy jeździłam do Syrii, pytałam o to, jak im się tam żyje to u nas w domu się o tym nie mówiło. Nie mówiło się o polityce. Nie mówiło się o tym, co się dzieje - skomentowała.