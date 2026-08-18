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Świat

Kuzyn Baszara al-Asada skazany na śmierć

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2026-08-18T100012Z_1_LWD620818082026RP1_RTRWNEV_C_6208-SYRIA-JUSTICE-ASSAD-COUSIN-0001
Wassim al-Asad, kuzyn Baszara al-Asada, skazany na śmierć
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Baszar al-Asad został niedawno skazany na śmierć za zbrodnie. Teraz taką samą karę sąd wymierzył Wassimowi al-Asadowi. To kuzyn byłego przywódcy Syrii i pierwszy członek rodziny Asadów, który nie był sądzony zaocznie.

Sędzia Fachr ad-Din al-Arian uznał Wassima al-Asada za winnego morderstwa, "umyślnego zabójstwa kilku osób, któremu towarzyszyły akty tortur i brutalności (…) zakwalifikowane jako zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne" - przekazała agencja AFP.

Wassim al-Asad został skazany na śmierć
Wassim al-Asad został skazany na śmierć
Źródło zdjęcia: Reuters

Dodatkowo sąd uznał, że kuzyn byłego prezydenta utworzył dwie grupy zbrojne lojalne wobec poprzednich władz, które przeprowadziły śmiertelne ataki w pobliżu Damaszku. Został również uznany za winnego podżegania do wojny domowej i walk na tle wyznaniowym, a także pozbawiania wolności i stosowania tortur.

Wassim al-Asad jest pierwszym członkiem rodziny Asadów, który nie był sądzony zaocznie. W czerwcu został aresztowany w pobliżu granicy syryjsko-libańskiej.

Były przyódca Syrii Baszar al-Asad skazany na śmierć

11 sierpnia sąd w Damaszku skazał zaocznie Baszara al-Asada na śmierć za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione podczas wojny domowej w Syrii, która w latach 2011-2024 pochłonęła ponad pół miliona ofiar.

Wraz z Baszarem al-Asadem skazany został jego młodszy brat Maher, były dowódca 4. Dywizji Pancernej syryjskiego wojska. Tego samego dnia wyrok usłyszał również ich kuzyn Atef Nadżib, który skazany został za nadzorowanie represji za antyrządowe działania w południowej prowincji Dara.

W 2011 roku działania Nadżiba stały się katalizatorem masowych protestów przeciwko represyjnej polityce sił bezpieczeństwa Asada, w tym przeciw aresztowaniu i torturowaniu kilku nastolatków, którzy namalowali antyrządowe graffiti na murze szkoły.

Protesty spotkały się z brutalną reakcją władz i przerodziły się w 14-letnią wojnę domową, która zakończyła się odsunięciem Asada od władzy w błyskawicznej ofensywie rebeliantów w grudniu 2024 roku. Obalony Asad i jego rodzina uciekli do Rosji, gdzie otrzymali azyl polityczny.

Źródło: PAP
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Tagi:
SyriaBaszar al-AsadSyria. Wojna domowa
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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