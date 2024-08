"Brytyjski Gates" wśród zaginionych po zatonięciu jachtu, jego współpracownik ginie podczas joggingu

Jedna osoba zginęła, a sześć uznano za zaginione, gdy 56-metrowy luksusowy jacht żaglowy o nazwie Bayesian zatonął w wyniku złej pogody u wybrzeży Sycylii. Pływająca pod banderą brytyjską jednostka miała na pokładzie 22 osoby – 12 pasażerów i 10 członków załogi – gdy wczesnym rankiem w poniedziałek uderzyła w nią silna burza, tworząca trąby wodne - informuje BBC. Jak relacjonował kapitan pobliskiej łodzi, gdy nadeszła, włączył silnik, by zachować kontrolę nad statkiem i uniknąć zderzenia z jachtem, który ostatecznie zatonął. - Udało nam się utrzymać na miejscu i po ustaniu burzy zauważyliśmy, że statku za nami już nie ma - powiedział dziennikarzom Karsten Borner.

"Brytyjski Gates" na liście zaginionych

Mike Lynch to znany na Wyspach przedsiębiorca. W 1996 roku założył giganta oprogramowania - firmę Autonomy. W 2006 roku został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego. W 2011 sprzedał firmę gigantowi komputerowemu Hewlett-Packard (HP) za 11 mld dolarów. Amerykanie po transakcji uznali jednak, że jej wartość była zawyżona.

W związku ze sprzedażą Autonomy przeciwko Lynchowi toczyły się procesy w USA i Wielkiej Brytanii. Oskarżanemu o oszustwa finansowe groziło w Stanach nawet 20 lat więzienia, a w ubiegłym roku zapadła decyzja o jego ekstradycji do USA . W czerwcu tego roku został jednak uniewinniony i oczyszczony z zarzutów.

Śmierć współpracownika Lyncha

W procesie wytoczonym po sprzedaży Autonomy, na jednej ławie oskarżonych z Lynchem zasiadał jego współpracownik, wiceprezes ds. finansów w firmie - Stephen Chamberlain. W poniedziałek, czyli w dniu katastrofy jachtu i zaginięcia Lyncha, prawnik Chamberlaina poinformował, że jego klient został "śmiertelnie potrącony" przez samochód, w czasie gdy biegał. Do wypadku miało dojść na terenie angielskiego hrabstwa Cambridgeshire w sobotę rano. Chamberlain trafił do szpitala, gdzie został podłączony do aparatury podtrzymującej życie - poinformowała agencję Reutera osoba zaznajomiona za sprawą w poniedziałek. W poniedziałek jednak potwierdzono, że nie żyje.