Obalony premier Sudanu Abdalla Hamduk w areszcie domowym

Protesty w Sudanie po wojskowym zamachu stanu

We wtorek przeciwnicy junty ponownie wyszli na ulice Chartumu, gdzie budowali barykady i palili opony - nie doszło jednak do zamieszek. Dzień wcześniej w wyniku starć zginęły co najmniej 3 osoby, a ponad 88 zostało rannych, gdy wojsko otworzyło ogień do protestujących przed kwaterą główną armii.