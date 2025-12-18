Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kanały pełne ciał widoczne z kosmosu. Szokujące ustalenia

Sudańscy uchodźcy czekają na swoją kolej, by napić się wody (13.02.2025 roku)
Sudańczycy uciekający przed przemocą w Al-Faszir w mieście Tawila
Źródło: Reuters
Tam, gdzie pojawiał się przywódca sudańskiej armii, wkrótce znajdowano ciała w kanałach i masowych grobach - wynika z dziennikarskiego śledztwa stacji CNN. Z jej ustaleń wynika, że nie tylko bojówka RSF, ale też sudańska armia rządowa odpowiadają za masowe mordy na cywilach.

W Sudanie od kwietnia 2023 roku trwa wojna domowa między sudańskim rządem (SAF) a dawniej sprzymierzoną z nią paramilitarną bojówką nazywaną Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF). Szacuje się, że zginęło ponad 150 tysięcy cywilów, prawie 12 milionów ludzi zostało przymusowo przesiedlonych, a wiele obszarów nęka głód - podaje CNN. Wojna wywołała jeden z największych kryzysów humanitarnych na świecie.

Obie strony zostały objęte amerykańskimi sankcjami za domniemane zbrodnie wojenne przez Stany Zjednoczone, jednak nie powstrzymało to kolejnych okrucieństw. Ustalono to na podstawie trwającego miesiącami śledztwa CNN i Lighthouse Reports na temat działań armii sudańskiej w strategicznym mieście Wad Madani i jego okolicach na początku roku.

Sudan
Sudan jest położony w północno-wschodniej części Afryki
Źródło: Google Earth

Wojna w Sudanie

"Odkryliśmy dowody na to, że operacja przeprowadzona przez SAF i powiązane z nią grupy paramilitarne charakteryzowała się przemocą etniczną, masowymi mordami na cywilach oraz wrzucaniem ciał do kanałów i masowych grobów" - stwierdza CNN.

Już po kilku dniach po odzyskaniu przez siły rządowe Wad Madani, stolicy kluczowego dla Sudanu stanu Dżazira, w okolicznych rzekach i kanałach zaczęły pojawiać się ciała, w większości osób w cywilnych ubraniach. Z czasem ciał było coraz więcej, co CNN ustaliła na podstawie nie tylko nagrań i zdjęć z okolicy miasta, ale też na podstawie zdjęć satelitarnych.

W niektórych miejscach w czasie, gdy pojawiał się w nich przywódca sudańskiej armii gen. Abdel Fattah al-Burhan, dostrzegano następnie ciała pływające w kanałach lub leżące tuż obok. W jednym przypadku z satelity dostrzeżono miejsce, gdzie prawdopodobnie leżą obok siebie dziesiątki ciał zawiniętych w białe płótna.

Ze śledztwa wynika, że część ofiar chowano także w masowych grobach. Dowód na to również znajduje się na zdjęciach satelitarnych, gdzie dostrzeżono połacie świeżo przekopanej ziemi. W jednym z przypadków widać tam również kształt ludzkiego ciała zawiniętego w biały materiał.

Członek niezależnej misji dochodzeniowej ONZ w Sudanie określił działania SAF w tym regionie jako "celową eksterminację ludzi", co może być równoznaczne z "czystkami etnicznymi", czyli potencjalną zbrodnią wojenną - zauważa CNN.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Uderzyli w przedszkole. Zginęło kilkadziesiąt osób, w tym dzieci

Uderzyli w przedszkole. Zginęło kilkadziesiąt osób, w tym dzieci

Rosyjski korpus w Afryce. "Broni wszędzie i zawsze interesów" Moskwy

Rosyjski korpus w Afryce. "Broni wszędzie i zawsze interesów" Moskwy

Zaplanowana kampania

SAF potępiła w styczniu to, co określiła jako "indywidualne naruszenia" i ogłosiła dochodzenie w sprawie ataków. CNN skontaktowało się z SAF w sprawie swoich ustaleń, ale nie otrzymała odpowiedzi. Zdaniem CNN i Lighthouse Reports wiele źródeł przekazało im, że działania SAF w Dżazirze były częścią zaplanowanej kampanii, na którą wydano rozkazy z najwyższych szczebli dowodzenia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rosja wypiera Zachód. Miliardowe kontrakty

Rosja wypiera Zachód. Miliardowe kontrakty

BIZNES
Wielkie odkrycie w Afryce. Złoże warte miliardy dolarów

Wielkie odkrycie w Afryce. Złoże warte miliardy dolarów

BIZNES

Wcześniej dokonywanie zbrodni w Sudanie wielokrotnie udowadniano także drugiej stronie tamtejszego konfliktu, czyli siłom RSF. To bojówki, które powstały na bazie tak zwanych dżandżawidów - arabskiej milicji, która dokonywała masakr ludności cywilnej również już podczas wcześniejszego konfliktu zbrojnego w Darfurze w latach 2003-2020.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mart//mm

Źródło: CNN, PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: DIEGO MENJIBAR/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Sudan
Czytaj także:
40 min
pc
"Zabawa zapałkami" Przemysława Czarnka. Kto i po co sięga po łatwopalne tematy?
WITajcie w mojej bańce
berno shutterstock_2603045963_1
Tu się żyje najlepiej. Ranking miast
BIZNES
Donald Tusk
Rozebrany Okrągły Stół "jak znalazł dla PiS-u", bo tam "mordobicie trwa w najlepsze"
Polska
Głazy w Bolonii
Wyjątkowa świąteczna atrakcja na renesansowym placu
Ciekawostki
Śmiertelny wypadek w miejscowości Zołcza-Ugory
Kierowca wypadł z kabiny, przygniótł go bus
Kielce
Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę monitoringu
Na zakręcie pojechał prosto. Zderzenie i "silna woń alkoholu"
Kielce
Posłanka Kurowska: "Jeżeli będzie zeroemisyjność, nie będzie dwutlenku węgla". To nieprawda
"Słodka tajemnica" posłanki PiS. Co z mailami w sprawie Funduszu Sprawiedliwości?
Polska
imageTitle
Znakomity początek nie pomógł. Scottish Open już bez mistrza świata
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Zwrot w sprawie delegacji na rozmowy z Zełenskim? "Do MSZ wpłynęło zaproszenie"
Polska
Abp Adrian Galbas
Opłatek w Sejmie. Arcybiskup z prośbą
Polska
pap_20181219_0G8
Sprawa testamentu. Nieoficjalnie: prokuratura zwróci się o uchylenie immunitetu Piebiaka
Polska
Radosław Sikorski
Sikorski: "dam 100 milionów dolarów Ukrainie". Z czego? Mamy odpowiedź MSZ
Gabriela Sieczkowska
MIASTO-Shenzhen-shutterstock_1386118730
Strzeżone laboratorium, inżynierowie "w całkowitej izolacji". Tu się toczy zimna wojna
BIZNES
tabletki pastylki lekarstwa shutterstock_2476975989
Zamiast leków na odchudzanie dostawali jabłko albo pudełko zapałek
Trójmiasto
Betonowe zapory na ulicy Bukowieckiej
"Estetyka rodem z placu budowy". Potężne betonowe zapory na osiedlowej uliczce
WARSZAWA
Marek Suski
Marek Suski, słysząc "debil", sam "poczułby się dotknięty". Ale nie przeprosi
Polska
shutterstock_2654653079
Stopy procentowe w strefie euro. Jest nowa decyzja
BIZNES
pap_20140124_0VD (1)
Miliardy zasiliły kasę NFZ. Teraz popłyną do szpitali
Zdrowie
Akcja ratunkowa na środku zamarzniętego stawu Glendale Heights
Samochód wpadł do zamarzniętego stawu
METEO
Waldemar Żurek
Sprzątanie po PiS i "paraliż" w Funduszu Sprawiedliwości. Część organizacji pomocowych pod ścianą
Polska
Trybunał Konstytucyjny
Po wyroku TSUE "stoimy przed ogromnym dylematem, co dalej"
Polska
Ostatecznie przyznali się, że aż trzy ryby zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję
Pokazali ryby, w sieci zawrzało. Okazało się, że stworzyła je sztuczna inteligencja
Poznań
Do zatrzymań doszło w Krakowie i powiatach krakowskim oraz limanowskim
Gang narkotykowy rozbity. W akcji brali udział kontrterroryści
Kraków
Donald Trump
Kto po Trumpie będzie prezydentem USA? Znaczący sondaż
Świat
Silny spływ zimna pod koniec grudnia dociera do Londynu, Paryża i Rzymu
Pogoda na święta i nowy rok. W atmosferze rozgrywa się szekspirowski dramat
Arleta Unton-Pyziołek
Matilda and Rabbi Eli Schlanger 16
Nic nie zapowiadało tragedii. Rodzina najmłodszej ofiary pokazała nagranie
Świat
Rob i Michele Reinerowie
Znane są wyniki sekcji zwłok filmowca i jego żony
Kultura i styl
Kuczmierowski
Ostatnia rozprawa w sprawie ekstradycji byłego szefa RARS. Wiemy, kiedy decyzja sądu
Polska
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Rewolucja w sprawie abonamentu rtv. "To scenariusz idealny"
BIZNES
Oszustwo internetowe
Seniorka straciła blisko milion złotych. Zaufała "ekspertce"
Kujawsko-Pomorskie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica