Kanały pełne ciał widoczne z kosmosu. Szokujące ustalenia

W Sudanie od kwietnia 2023 roku trwa wojna domowa między sudańskim rządem (SAF) a dawniej sprzymierzoną z nią paramilitarną bojówką nazywaną Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF). Szacuje się, że zginęło ponad 150 tysięcy cywilów, prawie 12 milionów ludzi zostało przymusowo przesiedlonych, a wiele obszarów nęka głód - podaje CNN. Wojna wywołała jeden z największych kryzysów humanitarnych na świecie.

Obie strony zostały objęte amerykańskimi sankcjami za domniemane zbrodnie wojenne przez Stany Zjednoczone, jednak nie powstrzymało to kolejnych okrucieństw. Ustalono to na podstawie trwającego miesiącami śledztwa CNN i Lighthouse Reports na temat działań armii sudańskiej w strategicznym mieście Wad Madani i jego okolicach na początku roku.

Wojna w Sudanie

"Odkryliśmy dowody na to, że operacja przeprowadzona przez SAF i powiązane z nią grupy paramilitarne charakteryzowała się przemocą etniczną, masowymi mordami na cywilach oraz wrzucaniem ciał do kanałów i masowych grobów" - stwierdza CNN.

Już po kilku dniach po odzyskaniu przez siły rządowe Wad Madani, stolicy kluczowego dla Sudanu stanu Dżazira, w okolicznych rzekach i kanałach zaczęły pojawiać się ciała, w większości osób w cywilnych ubraniach. Z czasem ciał było coraz więcej, co CNN ustaliła na podstawie nie tylko nagrań i zdjęć z okolicy miasta, ale też na podstawie zdjęć satelitarnych.

W niektórych miejscach w czasie, gdy pojawiał się w nich przywódca sudańskiej armii gen. Abdel Fattah al-Burhan, dostrzegano następnie ciała pływające w kanałach lub leżące tuż obok. W jednym przypadku z satelity dostrzeżono miejsce, gdzie prawdopodobnie leżą obok siebie dziesiątki ciał zawiniętych w białe płótna.

Ze śledztwa wynika, że część ofiar chowano także w masowych grobach. Dowód na to również znajduje się na zdjęciach satelitarnych, gdzie dostrzeżono połacie świeżo przekopanej ziemi. W jednym z przypadków widać tam również kształt ludzkiego ciała zawiniętego w biały materiał.

Członek niezależnej misji dochodzeniowej ONZ w Sudanie określił działania SAF w tym regionie jako "celową eksterminację ludzi", co może być równoznaczne z "czystkami etnicznymi", czyli potencjalną zbrodnią wojenną - zauważa CNN.

Zaplanowana kampania

SAF potępiła w styczniu to, co określiła jako "indywidualne naruszenia" i ogłosiła dochodzenie w sprawie ataków. CNN skontaktowało się z SAF w sprawie swoich ustaleń, ale nie otrzymała odpowiedzi. Zdaniem CNN i Lighthouse Reports wiele źródeł przekazało im, że działania SAF w Dżazirze były częścią zaplanowanej kampanii, na którą wydano rozkazy z najwyższych szczebli dowodzenia.

Wcześniej dokonywanie zbrodni w Sudanie wielokrotnie udowadniano także drugiej stronie tamtejszego konfliktu, czyli siłom RSF. To bojówki, które powstały na bazie tak zwanych dżandżawidów - arabskiej milicji, która dokonywała masakr ludności cywilnej również już podczas wcześniejszego konfliktu zbrojnego w Darfurze w latach 2003-2020.

