Studenci utonęli w bibliotece. Nurkowie wyłowili trzy ciała

Troje studentów utonęło w piwnicy centrum szkoleniowego w Delhi, gdzie przygotowywali się do egzaminów na urzędnika państwowego. Piwnica, w której znajdowały się biblioteka i czytelnia, zostało zalane wskutek ulewnych deszczy, jakie tego dnia nawiedziły stolicę Indii.

Do tragedii doszło w sobotni wieczór. Grupa kilkudziesięciu studentów przygotowywała się do egzaminów UPSC, będących przepustką do uzyskania bardzo pożądanej w Indiach pracy w służbie cywilnej. Studenci uczyli się w piwnicy prywatnego centrum szkoleniowego Rau's IAS Study Circle w Delhi, w której mieściła się biblioteka i czytelnia.

Studenci utonęli w bibliotece

Tego dnia w stolicy padały ulewne deszcze. Około godz. 19 straż pożarna otrzymała zawiadomienie, że do pomieszczenia zaczyna wdzierać się woda. W środku przebywało wtedy kilkadziesiąt studentów i kilku pracowników. Jak pisze BBC, według relacji osób, którym udało się wydostać, w pewnym momencie zawaliła się brama wejściowa, co spowodowało, że woda zgromadzona na ulicy wlała się do wewnątrz. Inne osoby relacjonowały także, że pękła mieszcząca się nieopodal rura, która również zaczęła zalewać piwnicę.

Świadkowie zgodnie opisywali, że piwnica bardzo szybko wypełniła się wodą, a osoby znajdujące się wewnątrz nie miały wiele czasu na ucieczkę. Części osobom się to udało, inni wymagali pomocy ratowników. Trojgu studentów nie udało się uratować: byli to dwudziestoparoletni Shreya Yadav, Tanya Soni i Nivin Dalwin. Ich ciała wydobyli nurkowie, którzy przeczesywali piwnicę przez kilka godzin po zalaniu.

Ulewne deszcze w Indiach

Jeden ze studentów o imieniu Rajan powiedział w rozmowie z BBC, że kilka dni przed tragedią drzwi do podziemnej biblioteki zostały wymienione na nowe, z systemem biometrycznym. - Wygląda na to, że z powodu zalania, system biometryczny przestał działać, więc ludzie nie mogli się wydostać - stwierdził. Faktu tego nie potwierdziły jednak służby.

Przekazały za to, że uczelnia miała pozwolenie na korzystanie z piwnicy, ale jedynie jako pomieszczenia magazynowego oraz parkingu. Utworzenie tam biblioteki było więc nielegalne. Podkreśliły też, że zamontowane w okolicach systemy kanalizacyjne były zapchane przez muł, przez co woda wylewała się na ulice. W związku z tragedią zatrzymano siedem osób, w tym właściciela placówki i wszczęto postępowanie przeciwko nim w związku ze spowodowaniem śmierci poprzez zaniedbanie.

RAU's IAS Study Circle złożyło kondolencje rodzinom ofiar. "Jesteśmy głęboko zasmuceni stratą tych obiecujących młodych osób, które przygotowywały się do tego, by służyć naszemu narodowi z oddaniem i zaangażowaniem. Ta tragedia dotknęła nas wszystkich" - podkreślono.

Protesty po tragedii

W niedzielę w Delhi doszło do protestów studentów, domagających się podjęcia działań przeciwko osobom odpowiedzialnym za tragedię. Krytykowali też zaniedbaną infrastrukturę w mieście.

Centrum, w którym doszło do tragedii, jest jedną z kilku tego typu placówek w stolicy, które co roku przygotowują tysiące studentów do trudnych egzaminów państwowych. W ramach dodatkowych kontroli od soboty władze miasta wykryły już kilkanaście innych ośrodków, które nielegalnie prowadziły zajęcia w piwnicach.

Autorka/Autor:pb//mm

Źródło: BBC