Podjechali pod tawernę, zaczęli strzelać. Nie żyje dziewięć osób

Do zdarzenia doszło w niedzielę tuż przed godziną 1 w nocy czasu lokalnego (2 w nocy czasu polskiego). Wówczas grupa około dwunastu nieznanych sprawców w białym minibusie i srebrnym sedanie otworzyła ogień do klientów tawerny w Bekkersdal, części gminy Rand West City.
Jak przekazała policja, sprawcy uciekając z miejsca zdarzenia wciąż kontynuowali strzelanie. Początkowo służby - jak zwraca uwagę "The Guardian" - informowały o dziesięciu ofiarach śmiertelnych. Później skorygowano liczbę ofiar do dziewięciu.
Dziesięć rannych osób zostało przewiezionych do pobliskich szpitali.
RPA z najwyższym wskaźnikiem mordestw
Skierowana na miejsce policja bada przyczynę zdarzenia. Lokalne media nie informują, czy doszło do zatrzymania sprawców.
RPA posiada największą gospodarkę ze wszystkich państw Afryki. Jednocześnie kraj ten ma najwyższy wskaźnik morderstw na świecie wynoszący średnio 60 dziennie. Bekkersdal jest zaś obszarem ubogim, znajdującym się w pobliżu największych kopalni złota w kraju.
"The Guardian" wyjaśnia, że "strzelaniny są tam powszechne oraz często podsycane są przemocą gangów i konkurencją między nieformalnymi firmami".
Autorka/Autor: kgr/akw
Źródło: PAP, Reuters, "The Guardian"
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SOUTH AFRICAN POLICE SERVICES / HANDOUT