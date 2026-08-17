Świat Strzelanina w Hiszpanii. Trzy osoby, w tym kobieta w ciąży, zginęły Justyna Sochacka |

Strzelanina w hiszpańskiej Andaluzji. Trzy osoby zginęły Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Do tragedii doszło w niedzielę późnym wieczorem w prowincji Huelva, kiedy zakapturzeni napastnicy na motorze oddali "wiele strzałów" w kierunku grupy mieszkańców, którzy spotkali się na ulicy.

Po ataku sprawcy uciekli i podpalili pojazd w pobliskim sosnowym lesie naprzeciwko kempingu. Ogień został ugaszony przez właścicieli okolicznych gospodarstw rolnych oraz strażaków, zanim samochód całkowicie spłonął.

W wyniku strzelaniny zginęła kobieta w ósmym miesiącu ciąży, jej 62-letnia matka oraz 16-latek. Dwie osoby zostały ranne. Jednym z nich jest 18-latek, który w ciężkim stanie przebywa w szpitalu.

Sprawców nadal nie zatrzymano.

Strzelanina w Andaluzji. Może chodzić o porachunki

Według portalu 20 minutos śledczy sprawdzają hipotezę, według której może chodzić o porachunki między dwiema rodzinami. Jest to związane ze strzelaniną, do której doszło we wrześniu 2024 roku w Huelvie. W tamtym zdarzeniu zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Śledczy nie wykluczają, że najnowsza zbrodnia mogła być "zemstą".

Agencja EFE zaznaczyła, że 16-latek, który zginął, nie był związany z dwiema kobietami, które zostały zastrzelone.