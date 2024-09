Tuż przed atakiem ostrzegła szkołę przed własnym synem. Dostała od niego krótką wiadomość

Matka nastolatka podejrzanego o zabicie czterech osób w strzelaninie w szkole w Georgii zadzwoniła krótko przed zdarzeniem do tej placówki, aby ostrzec przed zagrożeniem ze strony syna - poinformowali ciotka i dziadek napastnika. Kobieta zdecydowała się na to po tym, jak otrzymała od syna krótką wiadomość.

Do strzelaniny w szkole Apalachee w stanie Georgia, w wyniku której zginęły cztery osoby , doszło w środę przed południem. O atak podejrzany jest Colt Gray, 14-letni uczeń liceum. Został aresztowany, będzie sądzony jak osoba dorosła.

Ofiarami napastnika są 14-letni uczniowie Mason Schermerhorn i Christian Angulo oraz dwoje nauczycieli matematyki - 39-letni Richard Aspinwall i 53-letnia Christina Irimie. Do szpitala trafiło też dziewięć rannych osób - ośmioro uczniów i jeden nauczyciel.

W szkole w Winder w stanie Georgia doszło do strzelaniny | ERIK S. LESSER/EPA/PAP

Telefon do szkoły przed strzelaniną

W sobotę portal CNN podał, powołując się na rodzinę chłopca, że matka ucznia zadzwoniła krótko przed strzelaniną do Apalachee High School z ostrzeżeniem po otrzymaniu alarmującego SMS-a. Colt Gray wysłał do swojej matki Marcee wczesnym rankiem wiadomość o treści "Przepraszam, mamo", przekazał dziadek napastnika w wywiadzie dla "New York Post".