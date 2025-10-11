Strzelanina po meczu futbolowym. Są zabici i ranni

Do strzelaniny doszło około północy z piątku na sobotę na głównej ulicy Leland, miasta położonego 190 kilometrów na północny wschód od stolicy stanu - Jackson.
Tragedia miała miejsce podczas spotkania po tradycyjnym meczu futbolowym zorganizowanym w tamtejszej szkole średniej.
Cztery osoby zginęły, 12 zostało rannych, z czego cztery są w stanie krytycznym.
Burmistrz miasta: sprawiedliwości stanie się zadość
Burmistrz miasta John Lee przekazał, że na razie nie udało się ustalić tożsamości sprawcy ani miejsca, w którym obecnie przebywa. Zapewnił jednak, że "sprawiedliwości stanie się zadość".
- Nasze modlitwy i kondolencje kierujemy do rodzin ofiar oraz tych, którzy zostali ranni i postrzeleni - powiedział Lee.
Autorka/Autor: mjz/lulu
Źródło: BBC
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock