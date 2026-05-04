Świat Strzały nad jeziorem. Co najmniej 10 osób rannych

Oklahoma City, stolica stanu Oklahoma Źródło: Google Earth

Rzeczniczka policji w Edmond w stanie Oklahoma, Emily Ward przekazała, że policja otrzymała w niedzielę wieczorem kilka zgłoszeń informujących o strzałach podczas zgromadzenia młodych ludzi nad jeziorem Arcadia. - Pracujemy w całym obszarze metropolitalnym, rozmawiając z ofiarami i świadkami – zapewniła rzeczniczka cytowana przez agencję AP.

Ward poinformowała, że na razie nikt nie został aresztowany i nie ma powodów, by sądzić, że istnieje dalsze zagrożenie.

Policja po strzelaninie nad jeziorem Arcadia w USA Źródło: Alonzo Adams/Associated Press/East News

Ranni po strzelaninie nad jeziorem Arcadia

Na skutek strzelaniny hospitalizowano 10 osób. Ward zaznaczyła jednak, że część rannych mogła zostać przewieziona do szpitala prywatnymi samochodami. Według rzeczniczki stan poszkodowanych jest "różny".

Jezioro Arcadia leży około 21 km na północ od liczącego 100 tys. mieszkańców Oklahoma City. Jest to popularne miejsce pikników, wypraw wędkarskich i sportów wodnych.

