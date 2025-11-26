Masz ciekawy temat? Jesteś świadkiem ważnego wydarzenia? Podziel się z nami
W środę dwie przecznice od Białego Domu doszło do strzelaniny. Ciężko ranni zostali dwaj żołnierze Gwardii Narodowej. Podejrzany o atak, również ranny, został aresztowany.
Na Kontakt24 dostaliśmy nagranie od internauty, który przekazał nam, że zarejestrował moment, w którym doszło do strzałów. "Nocuję w hotelu, który ma okna nad tą strzelaniną" - poinformował.
"Wszyscy są w szoku, ja również, tym bardziej, że to było zaraz przed tym, jak miałem wyjść na obiad. Dlatego byłem blisko okna. Obecnie jesteśmy zamknięci na dobre" - dodał.
Gwardia Narodowa na ulicach Waszyngtonu
Jednostki Gwardii Narodowej stacjonują na terenie Waszyngtonu w Dystrykcie Kolumbii od sierpnia na polecenie Donalda Trumpa. Zostały tam wysłane w ramach ogłoszonej przez amerykańskiego prezydenta walki z przestępczością.
