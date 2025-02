Słowa Donalda Trumpa o przejęciu Strefy Gazy i budowie tam "Riwiery Bliskiego Wschodu" brzmią jak wypowiedź dewelopera nieruchomości, którym prezydent USA kiedyś był - komentują światowe media. Pomysł Trumpa oceniany jest przez nie jako "szalony" i "bezczelny", pokazujący "ekspansjonistyczne ambicje nowej administracji".

Donald Trump we wtorek zapowiedział, że Stany Zjednoczone "przejmą kontrolę nad Strefą Gazy". - Zrównamy teren z ziemią i pozbędziemy się zniszczonych budynków. Stworzymy rozwój gospodarczy, który zapewni nieograniczoną liczbę miejsc pracy i mieszkań - stwierdził. Wizja prezydenta USA stworzenia w Gazie "Riwiery Bliskiego Wschodu" odbiła się szerokim echem w światowych mediach.

"Najbardziej bezczelny pomysł"

"New York Times" nazwał propozycję Donalda Trumpa "jednym z najbardziej bezczelnych pomysłów od lat, jakie wysunął którykolwiek z amerykańskich przywódców". Gazeta ocenia, że słowa prezydenta brzmią jak wypowiedź dewelopera nieruchomości, którym Trump niegdyś był. "Przedstawiając plan, Trump nie powołał się na żaden organ dający mu prawo do przejęcia terytorium ani nie wspomniał o fakcie, że przymusowe usunięcie ludności narusza prawo międzynarodowe i dekady konsensusu w sprawie amerykańskiej polityki zagranicznej", napisano.

Na ten sam fakt zwraca uwagę CNN, podkreślając, że poparcie przez amerykańskiego prezydenta przymusowego wysiedlenia Palestyńczyków "obaliłoby dekady amerykańskiej polityki, prawo międzynarodowe i podstawowe człowieczeństwo". Stacja nazywa plan Donalda Trumpa "najbardziej szalonym pomysłem w historii działań pokojowych USA na Bliskim Wschodzie". "Wyczarował zadziwiającą geopolityczną transformację" regionu i "polityczne koło ratunkowe dla Netanjahu", pisze CNN i dodaje, że to "najbardziej imperialistyczny odruch drugiej kadencji" republikanina, który groził już wcześniej przejęciem Kanału Panamskiego, Grenlandii oraz Kanady.

"To najnowsza oznaka, że Trump wydaje się wkraczać w nową i niebezpiecznie ekspansjonistyczną fazę", w podobnym tonie ocenia brytyjski "Guardian". "Ostatecznie, nadal jest on chciwym deweloperem", który "po raz kolejny dostrzega znaki dolara w gruzach i rozpaczy". "Witamy w Trumpworld: fantastycznym parku rozrywki pełnym Trump Towers, pól golfowych Trumpa i androidów MAGA (Make America Great Again, slogan wyborczy Trumpa - red.)", dodano.

Reuters pisze o "oszałamiającym oświadczeniu" Trumpa i zauważa, że choć wydawać by się mogło, że "nadeszło ono znikąd", to tak naprawdę pozostaje w zgodzie z "ambicjami ekspansjonistycznymi nowej administracji". Podkreślono, że propozycja Trumpa jest charakterystyczna dla jego drugiej kadencji - "traktowania relacji z bliskimi sojusznikami jako relacji głównie transakcyjnych oraz postrzegania świata jako jednej wielkiej szansy biznesowej". Także Reuters porównał prezydenta USA do "dewelopera nieruchomości, którym kiedyś był".

"Tak jak były nowojorski rekin rynku nieruchomości", Trump "przyjmuje szaloną pozycję wyjściową, by wytrącić rozmówców z równowagi" lub podejmuje "ofertę wstępną, która podnosi wartość kompromisu", dodaje CNN. "Zawsze szuka okazji do transakcji i postrzega konflikty takie jak te na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie z perspektywy dewelopera", ocenia stacja.

Trump chce przejąć Strefę Gazy

Trump powiedział we wtorek, że wszyscy Palestyńczycy - około 2 mln osób - powinni być przesiedleni do pobliskich krajów arabskich, które na swój koszt miałyby wybudować dla nich miejsca zamieszkania. Mówił, że w Strefie Gazy zamieszkają ludzie z całego świata, a potencjał tego miejsca jest "niewiarygodny". Opowiadał, że obecnie życie w Gazie kończy się tylko "śmiercią i zniszczeniem", a jego plan doprowadzi do przerwania cyklu przemocy.

Jak przypominają światowe media, w zeszłym roku w podobnym tonie wypowiadał się zięć Trumpa i jego były doradca, Jared Kushner. Nazwał on Gazę "bardzo cenną" nadmorską nieruchomością, wezwał do wydalenia jej mieszkańców i "posprzątania". Sam Trump już pierwszego dnia swojego urzędowania mówił zaś, że Strefa Gazy to "fenomenalne miejsce nad morzem z piękną pogodą" i "można by zrobić z nią piękne rzeczy".

Strefa Gazy MOHAMMED SABER/PAP/EPA

Autorka/Autor:pb//mm

Źródło: CNN, New York Times, Reuters, Guardian, tvn24.pl