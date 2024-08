"Propozycja pomostowa", Hamas mówi "nie"

Negocjacje Izraela i Hamasu

Oświadczenie Hamasu zostało opublikowane kilka godzin po przybyciu do Izraela sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena. Celem jego wizyty jest doprowadzenie do zawieszenia broni w Strefie Gazy i uwolnienia zakładników uprowadzonych w trakcie październikowego ataku Hamasu i stowarzyszonych z nim palestyńskich ugrupowań na Izrael.

"Uważamy, że Netanjahu ponosi pełną odpowiedzialność za udaremnienie wysiłków mediatorów, opóźnienie porozumienia i za życie więźniów, którzy są narażeni na to samo niebezpieczeństwo co nasz naród z powodu jego ciągłej agresji" - oświadczyła organizacja, wzywając mediatorów do "przyjęcia odpowiedzialności" i zmuszenia strony izraelskiej do zawarcia porozumienia, jakiego oczekuje Hamas.