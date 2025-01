477 dni w niewoli. Żołnierki wracają do domu 

Cztery izraelskie żołnierki, uprowadzone przez Hamas, po 477 dniach w niewoli wróciły do kraju - poinformowała izraelska armia. W zamian Izrael, jak przekazała służba więzienna, zwolnił 200 palestyńskich więźniów. To druga wymiana w ramach trwającego od 19 stycznia zawieszenia broni w Strefie Gazy.

Cztery izraelskie żołnierki Karina Ariew, Daniella Gilboa, Naama Lewi i Liri Albag zostały przewiezione do Izraela i spotykają się ze swoimi rodzicami - oznajmił rzecznik izraelskich sił zbrojnych Daniel Hagari.

Izrael wypuścił 200 palestyńskich więźniów

70 ze zwolnionych osób zostało przetransportowanych do Egiptu - poinformowała państwowa telewizja tego kraju. Według umowy uwolnieni więźniowie skazani za zabójstwa Izraelczyków nie mogą wrócić na terytoria palestyńskie.

Wielu z Palestyńczyków, którzy w sobotę zostali przewiezieni do Egiptu odsiadywało karę dożywotniego pozbawienia wolności - napisał izraelski dziennik "Haarec". Dodał, że z Egiptu zostaną oni deportowani do innych państw. Pozostali więźniowie zostali przetransportowani na Zachodni Brzeg i do Strefy Gazy.