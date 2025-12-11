Statek "floty cieni" niedaleko miejsca lądowania Zełenskiego

Zełenski w irlandzkim parlamencie: jest realna szansa na pokój, ale musimy ją wykorzystać Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według zdjęć satelitarnych Europejskiej Agencji Kosmicznej, do których dotarła redakcja irlandzkiego dziennika, statek "floty cieni" zaobserwowano w odległości 36 kilometrów od wybrzeża Dublina na kilka godzin przed przybyciem Zełenskiego 1 grudnia.

Miał on wyłączony automatyczny system identyfikacji (AIS), co oznacza, że był niewidoczny dla innych jednostek i służb monitorujących wody. Działanie takie jest naruszeniem przepisów morskich. Jak ustalono, jednostka miała około 64 metrów długości, czyli - jak napisała gazeta - była większa od statku rybackiego, ale mniejsza od tankowców czy towarowców.

Wołodymyr Zełenski i Ołena Zełenska w Dublinie 1.12.2025 r. Źródło: Clodagh Kilcoyne-Pool/GettyImages

Europejski satelita uchwycił także pozycję dwóch innych jednostek, które miały włączone transpondery: były to okręty Irlandzkiej Marynarki Wojennej. Załoga jednego z nich LE William Butler Yeats zauważyła drony przelatujące w pobliżu trasy samolotu, którym podróżował Zełenski.

Irlandzkie okręty uczestniczyły w tajnej misji w Zatoce Dublińskiej, zapewniającej bezpieczeństwo na morzu podczas wizyty ukraińskiego prezydenta.

Wcześniej poinformowano, że w pobliżu trasy lotu samolotu z ukraińskim prezydentem dostrzeżono pięć dronów. "Biorąc pod uwagę lokalizację, istnieją silne podejrzenia, że drony zostały wystrzelone ze statku na Morzu Irlandzkim, a nie z lądu" - napisał "Irish Times".

1 godz DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: "Nigdy wcześniej się z czymś takim nie spotkaliśmy". Unikalne nagrania ujawniają rosyjskie operacje na Bałtyku Dokument

"Niepokojący incydent"

Policja prowadzi śledztwo w sprawie pochodzenia dronów, przy wsparciu Irlandzkiej Służby Wywiadu Wojskowego oraz zagranicznych służb bezpieczeństwa.

Premier Irlandii Micheal Martin powiedział w środę w parlamencie, że obecność dronów jest "bardzo niepokojącym incydentem", podobnym do zdarzeń, które miały miejsce w innych państwach Unii Europejskiej. - Okoliczności wskazują, że jest to część trwającej, inspirowanej przez Rosję, hybrydowej kampanii skierowanej przeciwko interesom Unii Europejskiej i Ukrainy - ocenił.

Zełenski z wizytą w Irlandii Źródło: x.com/ZelenskyyU

Ambasada Rosji w Dublinie odrzuciła oskarżenia, jakoby za incydentem stała Moskwa.

Raport w sprawie bezpieczeństwa

W raporcie opublikowanym w czwartek przez irlandzki think tank Instytut Spraw Międzynarodowych i Europejskich (IIEA) oraz firmę Deloitte stwierdzono, że "irlandzkie bezpieczeństwo znajduje się obecnie w najbardziej złożonym, najtrudniejszym i najbardziej niebezpiecznym momencie w najnowszej historii".

Zdaniem ekspertów, perspektywa zbrojnego ataku na Unię Europejską nie jest już odległą możliwością i miałoby to tragiczne konsekwencje także dla społeczeństwa irlandzkiego.