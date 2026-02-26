Logo strona główna
Świat

"Nie pamiętam, bym kiedykolwiek spotkała Epsteina". Clinton zeznaje

Hillary Clinton pokazała, że zwycięstwo kobiety w wyborach prezydenckich w USA jest możliwe
Hillary Clinton zeznaje przed komisją ds. nadzoru Izby Reprezentantów USA. Relacja Marcina Wrony
Źródło: TVN24 BiS
Nigdy nie leciałam jego samolotem ani nie odwiedziłam jego wyspy, domów, biur - oświadczyła Hillary Clinton, która za zamkniętymi drzwiami zeznaje w sprawie Jeffreya Epsteina. Opublikowała ona jednak swoje wystąpienie wstępne w mediach społecznościowych. Była sekretarz stanu USA wezwała komisję w Kongresie do przesłuchania pod przysięgą prezydenta Donalda Trumpa.

Hillary Clinton, była pierwsza dama USA i amerykańska sekretarz stanu w latach 2009-2013, zeznaje w czwartek przed komisją ds. nadzoru Izby Reprezentantów USA w sprawie Jeffreya Epsteina. Odbywa się to za zamkniętymi drzwiami. Clinton opublikowała jednak na X swoją mowę wstępną.

"Byłam przerażona tym, czego się dowiedzieliśmy"

Oświadczyła między innymi, że nie posiada informacji na temat działań przestępczych Jeffreya Epsteina ani jego partnerki Ghislaine Maxwell oraz nigdy nie spotkała tego finansisty i przestępcy seksualnego.

"Nie pamiętam, bym kiedykolwiek spotkała pana Epsteina, nigdy nie leciałam jego samolotem ani nie odwiedziłam jego wyspy, domów ani biur" - przekazała Clinton.

"Tak jak każda inna przyzwoita osoba, byłam przerażona tym, czego dowiedzieliśmy się o ich przestępstwach" - dodała. Wezwała też komisję do przesłuchania prezydenta Donalda Trumpa pod przysięgą na temat Epsteina.

Jej mąż, były prezydent Bill Clinton, ma złożyć zeznania przed komisją w piątek.

Clintonowie i sprawa Epsteina

Clintonowie nie zostali oskarżeni przed sądem o żadne przestępstwo powiązane z Epsteinem. Podkreślali, że nie posiadają informacji istotnych dla dochodzenia.

Jak wyjaśniał wcześniej rzecznik byłego prezydenta, Clinton spotkał się z Epsteinem kilka razy i odbył cztery podróże jego samolotem. Nie posiadał jednak wówczas wiedzy o przestępczej działalności finansisty. Jego przedstawiciele twierdzą, że zerwał stosunki z Epsteinem w 2006 roku. W ujawnionych dokumentach sprawy Epsteina nie wykryto dotąd dowodów na przestępstwa, choć są tam zdjęcia byłego prezydenta w towarzystwie Epsteina i kobiet.

Kolejne nazwisko ze świata finansów w aktach Epsteina

BIZNES
Bill Gates zabrał głos. "Nie zrobiłem, nie widziałem..."

Do wszczęcia śledztwa przeciwko Billowi Clintonowi za jego związki z Epsteinem nawoływał prezydent Donald Trump, który sam przez wiele lat przyjaźnił się z miliarderem. Epstein w 2008 roku został skazany za nakłanianie do nieletniej do stosunku płciowego. W 2019 roku popełnił samobójstwo w areszcie, gdy oczekiwał na proces w szeroko zakrojonej sprawie dotyczącej handlu ludźmi w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego nieletnich.

Opracował Kuba Koprzywa/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Brynn Anderson/ PAP/EPA.

Hillary Clinton, Bill Clinton, Jeffrey Epstein, Donald Trump
