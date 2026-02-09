"Wszystkie zasługujemy na prawdę". Apel ofiar w sprawie Epsteina podczas Super Bowl

Ofiary Epsteina w klipie opublikowanym w dniu Super Bowl. Domagają się opublikowania nieocenzurowanej wersji akt Źródło: Reuters

Nagranie ukazało się w czasie, gdy miliony Amerykanów śledziły w niedzielę mecz decydujący o mistrzostwie w futbolu amerykańskim. "Po latach bycia osobno, teraz stoimy razem. Bo ta dziewczyna zasługuje na prawdę. Bo wszystkie zasługujemy na prawdę" - mówią kobiety, pokazując swoje zdjęcia z przeszłości. "Stańcie z nami. Powiedzcie prokurator generalnej Pam Bondi, że nadszedł czas na prawdę" - apelują.

Czarny pasek na ustach w reklamie jako symbol ocenzurowanych akt

Super Bowl odbywający się corocznie na początku lutego to nie tylko finał rozgrywek, ale też jedno z najchętniej oglądanych wydarzeń w USA - ponad 100 milionów Amerykanów śledzi tego dnia sportowy pojedynek, a marki rywalizują o znalezienie się w bloku reklamowym podczas przerwy, podczas której oglądamy jest tzw. halftime show. Koszt półminutowego klipu to nawet kilkadziesiąt milionów dolarów. Ofiary postanowiły wykorzystać ten czas na zwrócenie się do opinii publicznej z apelem dotyczącym sprawy.

Klip opublikowany w internecie przez grupę World Without Exploitation (Świat Bez Wykorzystywania - red.) wzywa opinię publiczną, by wywarła presję na Departament Sprawiedliwości. "Najważniejsza reklama, jaką zobaczycie w niedzielę Super Bowl" - komentował senator i jeden z najważniejszych polityków demokratycznych Chuck Schumer, który udostępnił nagranie w mediach społecznościowych.

Super Bowl i akta Epsteina

"Trzech milionów dokumentów wciąż nie opublikowano" - można przeczytać w klipie. Kobiety, które padły ofiarą nadużyć, od dawna domagały się pełnej przejrzystości w tej sprawie. We wrześniu m.in. opowiedziały o swoich trudnych doświadczeniach przed Kapitolem.

W klipie opublikowanym w niedzielę pojawia się między innymi Annie Farmer, która już podczas procesu byłej partnerki Epsteina, Ghislaine Maxwell w 2021 roku, mówiła czego doznała zarówno z jej strony, jak i samego finansisty. Od wielu lat walczy o sprawiedliwość dla siebie i swojej siostry, która jako jedna z pierwszych kobiet zwróciła uwagę organów ścigania na działania Epsteina.

Ofiary Epsteina publikują klip w dniu rozgrywek Super Bowl. Na zdjęciu Annie Farmer

Tymczasem Maxwell, która odsiaduje wyrok 20 lat więzienia, ma zostać w poniedziałek przesłuchana przed Kongresem. Według zapowiedzi przesłuchanie ma się odbyć zdalnie, za zamkniętymi drzwiami.

Ujawnienie akt i cenzura

Departament Sprawiedliwości USA opublikował na początku lutego ponad trzy miliony stron dokumentów, 2000 nagrań wideo oraz blisko 180 tysięcy zdjęć, dotyczących Epsteina. To największa jak dotąd transza. Ich ujawnienie nakazał w zeszłym roku Kongres USA.

Krytycy wskazują, że zgodnie z prawem nakazującym publikację dokumentów, jedynymi informacjami, które mogą zostać utajnione, są tożsamości ofiar Epsteina oraz wszelkie dane objęte toczącym się postępowaniem karnym.

Opracowała Ewa Żebrowska/am