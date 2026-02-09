Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Wszystkie zasługujemy na prawdę". Apel ofiar w sprawie Epsteina podczas Super Bowl

2026-02-09T003958Z_1_LWD377408022026RP1_RTRWNEV_C_3774-FOOTBALL-NFL-SUPER-BOWL-EPSTEIN-SURVIVORS-0002
Ofiary Epsteina w klipie opublikowanym w dniu Super Bowl. Domagają się opublikowania nieocenzurowanej wersji akt
Źródło: Reuters
W czasie Super Bowl ukazał się klip wzywający do wywarcia presji na prokurator generalną USA Pam Bondi w sprawie Jeffreya Epsteina. Widzimy w nim apel kobiet - ofiar w tej sprawie, bo "nadszedł czas na prawdę".

Nagranie ukazało się w czasie, gdy miliony Amerykanów śledziły w niedzielę mecz decydujący o mistrzostwie w futbolu amerykańskim. "Po latach bycia osobno, teraz stoimy razem. Bo ta dziewczyna zasługuje na prawdę. Bo wszystkie zasługujemy na prawdę" - mówią kobiety, pokazując swoje zdjęcia z przeszłości. "Stańcie z nami. Powiedzcie prokurator generalnej Pam Bondi, że nadszedł czas na prawdę" - apelują.

Czarny pasek na ustach w reklamie jako symbol ocenzurowanych akt
Czarny pasek na ustach w reklamie jako symbol ocenzurowanych akt
Źródło: Reuters

Super Bowl odbywający się corocznie na początku lutego to nie tylko finał rozgrywek, ale też jedno z najchętniej oglądanych wydarzeń w USA - ponad 100 milionów Amerykanów śledzi tego dnia sportowy pojedynek, a marki rywalizują o znalezienie się w bloku reklamowym podczas przerwy, podczas której oglądamy jest tzw. halftime show. Koszt półminutowego klipu to nawet kilkadziesiąt milionów dolarów. Ofiary postanowiły wykorzystać ten czas na zwrócenie się do opinii publicznej z apelem dotyczącym sprawy.

Klip opublikowany w internecie przez grupę World Without Exploitation (Świat Bez Wykorzystywania - red.) wzywa opinię publiczną, by wywarła presję na Departament Sprawiedliwości. "Najważniejsza reklama, jaką zobaczycie w niedzielę Super Bowl" - komentował senator i jeden z najważniejszych polityków demokratycznych Chuck Schumer, który udostępnił nagranie w mediach społecznościowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Chomsky do Epsteina o "zbrodni gorszej niż morderstwo". Ujawniono maile

Chomsky do Epsteina o "zbrodni gorszej niż morderstwo". Ujawniono maile

Co łączy Epsteina z pedofilią w Kościele?

Co łączy Epsteina z pedofilią w Kościele?

Tomasz P. Terlikowski

Super Bowl i akta Epsteina

"Trzech milionów dokumentów wciąż nie opublikowano" - można przeczytać w klipie. Kobiety, które padły ofiarą nadużyć, od dawna domagały się pełnej przejrzystości w tej sprawie. We wrześniu m.in. opowiedziały o swoich trudnych doświadczeniach przed Kapitolem.

Ofiary rozczarowane po opublikowaniu akt sprawy Epsteina
Dowiedz się więcej:

Ofiary rozczarowane po opublikowaniu akt sprawy Epsteina

W klipie opublikowanym w niedzielę pojawia się między innymi Annie Farmer, która już podczas procesu byłej partnerki Epsteina, Ghislaine Maxwell w 2021 roku, mówiła czego doznała zarówno z jej strony, jak i samego finansisty. Od wielu lat walczy o sprawiedliwość dla siebie i swojej siostry, która jako jedna z pierwszych kobiet zwróciła uwagę organów ścigania na działania Epsteina.

Ofiary Epsteina publikują klip w dniu rozgrywek Super Bowl. Na zdjęciu Annie Farmer
Ofiary Epsteina publikują klip w dniu rozgrywek Super Bowl. Na zdjęciu Annie Farmer
Źródło: Reuters

Tymczasem Maxwell, która odsiaduje wyrok 20 lat więzienia, ma zostać w poniedziałek przesłuchana przed Kongresem. Według zapowiedzi przesłuchanie ma się odbyć zdalnie, za zamkniętymi drzwiami.

Ujawnienie akt i cenzura

Departament Sprawiedliwości USA opublikował na początku lutego ponad trzy miliony stron dokumentów, 2000 nagrań wideo oraz blisko 180 tysięcy zdjęć, dotyczących Epsteina. To największa jak dotąd transza. Ich ujawnienie nakazał w zeszłym roku Kongres USA.

Krytycy wskazują, że zgodnie z prawem nakazującym publikację dokumentów, jedynymi informacjami, które mogą zostać utajnione, są tożsamości ofiar Epsteina oraz wszelkie dane objęte toczącym się postępowaniem karnym.

OGLĄDAJ: "Na każdym, kto się domyślał, ciąży brzemię odpowiedzialności"
pc

"Na każdym, kto się domyślał, ciąży brzemię odpowiedzialności"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Ewa Żebrowska/am

Źródło: The Hill, tvn24.pl, The Independent

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
USAJeffrey Epstein
Czytaj także:
Juan Pablo Guanipa po wyjściu z więzienia
Wyszedł z więzienia, "został porwany". "Przyjechali czterema samochodami i siłą go zabrali"
Świat
Slopestyle to niezwykle efektowna konkurencja
Poniedziałek na igrzyskach. Drugie złoto dla Franja von Almmena
RELACJA
shutterstock_2273440563
Wiemy, jak wzrosną pensje medyków. Zmiany w "ustawie podwyżkowej" wciąż niepewne
Zdrowie
Zderzenie w miejscowości Morgi
Cztery auta zderzyły się na krajowej "50"
WARSZAWA
Keir Starmer
Kolejny współpracownik premiera zrezygnował
Świat
Odwilż, roztopy
Nadchodzi odwilż. Nawet dwucyfrowe wartości na termometrach
METEO
Podczas procesu Wojciech W. nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów
Zabójstwo w komisie. Oskarżony znów skazany przez neosędziego
Poznań
W jej domu była ujemna temperatura, ona czuła się coraz gorzej
W jej domu była ujemna temperatura, seniorka czuła się coraz gorzej
Trójmiasto
Wyrok w procesie odwoławczym dwóch obywateli Rosji skazanych na 5,5 roku więzienia za szpiegostwo i prowadzenie naboru do Grupy Wagnera
Prowadzili nabór do Grupy Wagnera. Decyzja sądu
Kraków
Michał Woś
Jest wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS
Polska
imageTitle
Wielkie emocje na stoku. Minimalna różnica w walce o złoto
EUROSPORT
imageTitle
"Co się dzieje z tymi medalami?". Kolejna wpadka, organizatorzy się tłumaczą
EUROSPORT
William - Kate
"Zdali sobie sprawę, że muszą coś powiedzieć". Oświadczenie książęcej pary
Świat
Szef MON zapowiada cykl szkoleń dla cywilów "wGotowości"
Będą zmiany w działaniu rezerwy. "Mówimy o kolejnej grupie setek tysięcy osób"
Polska
imageTitle
Zdjął koszulkę, rzucił się na śnieg. Symboliczna celebracja
EUROSPORT
fabryka przemysl shutterstock_761907061
Stopa bezrobocia w Polsce. Nowe dane
BIZNES
W lutym 2022 roku na wał upadło drzewo uszkodzone przez bobry i doszło do wylania rzeki Ner
Od powodzi stulecia nie zmieniło się tam nic. Nie pomagają bobry, nornice i lisy
Piotr Krysztofiak
Francuska policja (zdjęcie ilustracyjne)
Są oskarżeni o morderstwo, nie wiadomo, który strzelał. Mają identyczne DNA
Świat
Wykorzystał lawetę do kradzieży aut z lotniska
Wjeżdżał lawetą na parking i kradł auta. 41-latek trafił do aresztu
Wrocław
osiedle mieszkanie mieszkania bloku shutterstock_2606161083
Ponad 19 tysięcy za metr kwadratowy. Nowy raport
BIZNES
W saniach usadowiły się trzy kobiety oraz 12-letni chłopiec
Był pijany i przyczepił sanie do auta. Kulig skończył się wypadkiem
Białystok
55-latek uderzył samochodem w przydrożne drzewo
Wjechał w drzewo, był pijany
WARSZAWA
imageTitle
Gwiazda zaszokowała w mediach społecznościowych. "Wyglądasz jak kosmita"
EUROSPORT
Maroko zmaga się z powodziami
Woda porwała samochód z trójką dzieci
METEO
Zatrzymanie w Legionowie
Zabarykadował się w domu przed policją, wypuścił psa na podwórko
WARSZAWA
Pijany wpadł na tory
Pijany wpadł na tory. Musieli zatrzymać nadjeżdżający pociąg
Trójmiasto
Ptak był uwięziony w przewodzie dymowym
Pomogli sowie. Nie mogła wydostać się z komina
Lublin
Śmierć mężczyzny podczas imprezy w Ustce (zdj. ilustracyjne)
Śmierć podczas imprezy w Ustce. "Doszło do szamotaniny"
Trójmiasto
imageTitle
Media: nie jedna, a dwie operacje Vonn po upadku
EUROSPORT
Rafał Brzoska
InPost wystrzelił na giełdzie
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica