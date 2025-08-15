Ile potrwa spotkanie? Rzecznik Kremla zabrał głos

Trump rozmawiał z dziennikarzami w drodze na Alaskę Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Spotkanie Trumpa i Putina na Alasce. Oglądaj wydanie specjalne w piątek od godziny 19.25 w TVN24 i TVN24+

Szczyt Donalda Trumpa i Władimira Putina odbędzie się w piątek w bazie wojskowej Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce.

Jak przekazał mediom Dmitrij Pieskow, Putin wyląduje na miejscu o godzinie 11 czasu lokalnego (21 czasu polskiego), a przy trapie samolotu ma go powitać sam Trump. Wcześniej o osobistym powitaniu donosiło między innymi NBC News. Powołując się na źródła w amerykańskiej administracji, przekazano, że dla rosyjskiego przywódcy ma zostać rozwinięty także czerwony dywan.

Jak przekazał doradca rosyjskiego przywódcy Kiriłł Dmitrijew, nastroje przed rozmowami z USA są "bojowe". Stwierdził, że nie będą zawężone do tematu Ukrainy, a ich zakres określił jako bardzo szeroki. Oświadczył również, że ich celem będzie odbudowa rosyjsko-amerykańskich stosunków, nie tylko gospodarczych.

Ostatnie godziny przed spotkaniem

Agencja Reuters podała za rosyjskimi mediami, że zanim Putin wyleciał na Alaskę, złożył kwiaty przed znajdującym się w Magadanie pomnikiem upamiętniającym współdziałanie militarne USA i ZSRR podczas II wojny światowej. Rzeźba przedstawia uścisk dłoni radzieckiego i amerykańskiego pilota.

Z kolei Trump wyruszył z Waszyngtonu do Anchorage przed godziną 7 czasu waszyngtońskiego na pokładzie Air Force One, który wystartował z bazy Andrews w stanie Maryland.

Jak informował Biały Dom, Trumpowi towarzyszy 16-osobowa delegacja, w tym sekretarz stanu Marco Rubio, ministrowie handlu i skarbu, Howard Lutnick i Scott Bessent, a także dyrektor CIA John Ratcliffe. Są wśród nich też specjalny wysłannik prezydenta Steve Witkoff, który niedawno złożył wizytę w Moskwie oraz rzeczniczka prezydenta Karoline Leavitt.

W składzie delegacji rosyjskiej znajdą się ministrowie spraw zagranicznych, obrony i finansów: Siergiej Ławrow, Andriej Biełousow i Anton Siłuanow, a także doradcy Putina: Kiriłł Dmitrijew i Jurij Uszakow.

OGLĄDAJ: TVN24 HD