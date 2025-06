Rakieta Falcon 9 zaliczyła udany start. Wyniosła ważny ładunek

Wystartowała rakieta Falcon 9 z satelitą SXM-10 na pokładzie Źródło: TVN24

W sobotę przed godziną pierwszą czasu lokalnego (6:54 czasu polskiego) doszło do udanego startu rakiety Falcon 9 z satelitą SXM-10 na pokładzie. Falcon wystartował z kompleksu znajdującego się na przylądku Canaveral na Florydzie.

SXM-10 to cyfrowy satelita radiowy o wysokiej mocy zbudowany przez firmę Maxar Technologies, który miał zostać umieszczony na geostacjonarnej orbicie transferowej. Później zostanie przesunięty na stałą pozycję w celu zapewnienie stabilnego i szerokiego zasięgu radiowego.

SpaceX - do której należy rakieta - potwierdziła w mediach społecznościowych, że doszło do "rozmieszczenia SXM-10".

Deployment of SXM-10 confirmed pic.twitter.com/1eC1tUt3ub — SpaceX (@SpaceX) June 7, 2025 Rozwiń

Jak wyjaśniono na stronie firmy, jest to ósmy lot pierwszego stopnia rakiety Falcon 9.

Polak w kosmosie

Już w najbliższy wtorek na godzinę 14.23 polskiego czasu (12.23 UTC) zaplanowany jest start misji kosmicznej Ax-4 z udziałem drugiego w historii polskiego astronauty doktora Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego.

Misja realizowana przez Axiom korzysta z należących do amerykańskiej firmy SpaceX rakiet Falcon 9 i statków kosmicznych Dragon, które z kolei wystrzeliwane są z należącego do NASA Centrum Kosmicznego im. Johna F. Kennedy’ego na Florydzie. Astronauci trafiają na Międzynarodową Stację Kosmiczną, działającą od 2000 roku na orbicie znajdującej się ok. 420 kilometrów nad Ziemią.

Głównym celem misji Ax-4 jest przeprowadzenie serii badań naukowych z zakresu inżynierii, medycyny, biologii i biotechnologii. W sumie w ciągu około dwóch tygodni ma zrealizować 60 eksperymentów.

Czy misja dojdzie do skutku?

W ostatnich dniach doszło do poważnego sporu pomiędzy prezydentem USA Donaldem Trumpem i jego dotychczasowym doradcą i współpracownikiem, najbogatszym człowiekiem na świecie Elonem Muskiem. Gdy w czwartek Trump zasugerował możliwość anulowania kontraktów rządowych dla przedsiębiorstw Muska, miliarder zapowiedział, że jego firma "rozpocznie wycofywanie ze służby swojego statku kosmicznego Dragon", a to właśnie na jego pokładzie ma polecieć w kosmos Uznański-Wiśniewski.

Głos w tej sprawie zabrała szefowa polskiej misji Ignis - będącą częścią misji AX-4 - doktor Aleksandra Bukała w rozmowie z reporterem TVN24 Marcinem Wroną. - Absolutnie nic nam nie wiadomo, żeby takie zagrożenie wystąpiło. Zgodnie z planem lotu lecimy 10 czerwca o godzinie 14.22 polskiego czasu, 8.22 czasu lokalnego. Właśnie pożegnaliśmy astronautów i trzymamy kciuki - mówiła.

