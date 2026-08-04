Świat Nowy sondaż. Wynik Trumpa bliski najgorszego w historii Oprac. Paulina Borowska |

Donald Trump: chcę dać Iranowi ostatnią szansę Źródło wideo: Reuters/TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

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Nowy sondaż Reuters/Ipsos ukazał się w poniedziałek. Zapytano w nim Amerykanów między innymi o poparcie dla działań Donalda Trumpa jako prezydenta. Okazuje się, że spadło ono z 37 proc. w czerwcu do 35 proc., podczas gdy niezadowolenie z prezydentury obecnie deklaruje 63 proc. uczestników sondażu.

Identyczny odsetek wyrażał aprobatę dla działań Donalda Trumpa na początku czerwca. 35 proc. poparcia to jednak tylko punkt procentowy więcej od rekordowo niskiego poparcia w tej kadencji (w kwietniu i w drugiej połowie czerwca). Tymczasem w momencie objęcia urzędu - w styczniu ubiegłego roku - Trump cieszył się poparciem dla swoich działań na poziomie 47 proc., a przeciwnego zdania było wówczas 41 proc. badanych.

Najgorszy wynik, jak dotąd, Trump odnotował w swojej pierwszej kadencji - w grudniu 2017 roku wskaźnik aprobaty dla jego działań wynosił 33 procent.

A jak, zdaniem Amerykanów, prezydent radzi sobie z ważnymi sprawami dla kraju i dla nich? Według 38 proc. prezydent dobrze prowadzi politykę migracyjną (przeciwnego zdania jest 54 proc.), podobnie oceniana jest kwestia zwalczania przestępczości. Ale tylko 28 proc. pozytywnie ocenia działania gospodarcze Trumpa (63 proc. negatywnie), a jeszcze mniej - 23 proc. - dobrze postrzega to, jak radzi sobie z kwestiami związanymi z kosztami życia Amerykanów; tymczasem aż 69 proc. ocenia jego działania w tej kwestii źle.

"Wyniki sondażu, przeprowadzonego od środy do poniedziałku (29 lipca - 3 sierpnia) pokazały, jak sposób, w jaki Trump radzi sobie z gospodarką - w tym rosnącymi cenami energii w konsekwencji wojny z Iranem - może wpłynąć na szanse jego partii w listopadowych wyborach uzupełniających, które zadecydują o kontroli nad Kongresem przez następne dwa lata" - konkluduje agencja.

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Gospodarka. Demokraci wychodzą na prowadzenie

W badaniu zapytano także o poparcie dla partii politycznych. Na pytanie, na kandydata której woleliby zagłosować, gdyby wybory do Kongresu odbywały się teraz, 36 proc. wskazało demokratów, a 30 proc. - republikanów. Wśród wyborców zarejestrowanych odsetek ten wyniósł 42 do 37 proc.

Demokraci lepiej wypadli także przy pytaniu, która partia ma lepszy pomysł na gospodarkę. 33 proc. wybrało odpowiedź: Partia Demokratyczna, a 31 proc. Partię Republikańską, zaś 27 proc. nie umiało jednoznacznie wskazać odpowiedzi. Spośród wyborców zarejestrowanych różnica między partiami była mniejsza i wyniosła 37 do 36 proc. Reuters zauważa, że demokraci zostali ocenieni w kontekście ekonomii lepiej niż republikanie po raz pierwszy od niemal dekady. Partia Republikańska wygrywała w tej kategorii przez większą część pierwszej kadencji Trumpa w latach 2017-2021, przez całe cztery lata prezydentury Joe Bidena, a także na początku drugiej kadencji Trumpa. Wyniki te zaczęły się jednak stopniowo pogarszać w dużej mierze za sprawą wysokich kosztów życia w USA, spowodowanych m.in. wojną na Bliskim Wschodzie - opisuje agencja.

Sondaż Ipsos/Reuters przeprowadzono w dniach 29 lipca - 3 sierpnia na próbie 4,5 tys. dorosłych Amerykanów (w tym 3,5 tys. zarejestrowanych wyborców). Margines błędu wyniósł 2 punkty procentowe.

Redagował AM