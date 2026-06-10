Świat Poparcie dla Trumpa. Wynik bliski najgorszego w historii Oprac. Adam Michejda |

Trump o negocjacjach z Iranem: być może za dzień lub dwa będziemy mieli jakieś wyobrażenie o sytuacji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

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W czerwcu aprobatę dla działań Donalda Trumpa jako prezydenta wyrażało 35 proc. Amerykanów badanych przez Reuters/Ipsos. To tylko punkt procentowy więcej od rekordowo niskiego poparcia w tej kadencji - w kwietniu było to 34 procent - i tyle samo, co w ostatnim sondażu z maja.

Poparcie dla Trumpa. Ciągle blisko rekordu

Z danych przedstawionych przez Reutersa wynika również, że obecny wynik prezydenta jest równy najniższym notowaniom prezydenta Joe Bidena (35 proc. poparcia zanotowal w październiku 2024) i nieznacznie wyższy od najgorszego wyniku Trumpa z pierwszej kadencji - w grudniu 2017 roku wskaźnik aprobaty dla jego działań wynosił 33 procent.

Na zdecydowanie większe poparcie swoich działań Donald Trump może liczyć wśród mężczyzn - 39 procent. Wśród kobiet popiera jego działania tylko 32 procent.

Prezydent Donald Trump w Gabinecie Owalnym Źródło zdjęcia: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

W sondażu zapytano również o sposób, w jaki prezydent radzi sobie z gospodarką. Jego działania w tym obszarze akceptuje w czerwcu 29 proc badanych Amerykanów, to trzy punkty procentowe więcej niż w maju, ale też trzy punkty procentowe mniej niż najniższy notowany wynik jego poprzednika.

Badanie pokazuje również nastroje przed zbliżającymi się listopadowymi wyborami połowy kadencji, tzw. midterms. Wynika z niego, że gdyby wybory miały się odbyć dziś, na zwycięstwo może liczyć Partia Demokratyczna. Poparło ją 41 procent zarejestrowanych wyborców, podczas gdy republikanów 37 procent.

W przeprowadzonym online sondażu zebrano odpowiedzi 4531 dorosłych Amerykanów, margines błędu wynosił 2 punkty procentowe.

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